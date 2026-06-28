Nachdem die Primetime in den vergangenen Tagen allzu oft von WM-Spielen dominiert wurde, ergab sich allen voran für die Privaten an diesem Samstag die Gelegenheit, zu punkten, denn das ZDF zeigte das erste Spiel des Abends erst ab 23 Uhr (und holte dann auch gute Quoten). Anders als Das Erste, das auf Florian Silbereisen setzte, beließen es die Privatsender größtenteils bei Wiederholungen, doch vor allem für RTL lief es auch damit richtig gut.

Das Bühnenprogramm "Fast fertig" von Sascha Grammel sahen bei den Kölnern ab 20:30 Uhr durchschnittlich 1,47 Millionen Menschen, 270.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei sehr guten 11,9 Prozent und auch bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 11,2 Prozent gemessen. Damit kann man sehr zufrieden sein. Ein "RTL Aktuell"-Spezial zur Rekordhitze erreichte zuvor 1,27 Millionen sowie 9,4 Prozent (14-49).

Während sich RTL zur besten Sendezeit also ziemlich gut schlug und die Fußball-Lücke nutzte, sah es bei ProSieben ganz anders aus. Vor allem die Gesamtreichweite fiel mal wieder extrem schlecht aus: Mit einer alten Ausgabe von "Das Duell um die Welt" unterhielt man nur 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum entsprach das 5,1 Prozent. Sat.1 kam mit dem Film "They Want Me Dead" auf 5,3 Prozent, hatte insgesamt aber eine Reichweite in Höhe von 910.000. "No Way Out - Gegen die Flammen" lag später noch bei 400.000 und 2,9 Prozent.

Weiterhin schlecht läuft es für Kabel Eins: Zwei neue Folgen von "Elsbeth" lagen bei 2,9 und 2,4 Prozent Marktanteil, "FBI: Most Wanted" fiel später noch unter die 2-Prozent-Marke. Und "James Bond: Sag niemals nie" unterhielt bei Vox 600.000 Menschen, kam damit in der klassischen Zielgruppe aber nur auf 3,8 Prozent. RTLzwei setzte um 20:15 Uhr auf "Armes Deutschland" und versammelte damit 300.000 Personen vor den TV-Geräten, der Marktanteil lag bei 3,1 Prozent.

Ziemlich erfolgreich war am Samstag Comedy Central unterwegs, das in der klassischen Zielgruppe (14-49) einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,4 Prozent erzielte und damit auf einem Niveau mit RTLzwei lag. Geschafft hat man das mit einem Mix aus verschiedenen Serien - von "Malcolm mittendrin" und "Modern Family" bis hin zu "Bob’s Burgers" oder auch "American Dad". "Futurama" erzielte am späten Nachmittag teils mehr als 5 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;