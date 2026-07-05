Sportlich war am Samstag weit mehr geboten als die Fußball-WM. Alexander Zverev etwa hatte einen Auftritt bei Wimbledon, der bei Prime Video zu sehen war - Reichweiten liegen hierzu allerdings noch nicht vor. Außerdem startete die Tour de France mit der ersten Etappe in Barcelona - und gleichzeitig fand das Qualifying zum nächsten Formel 1-Rennen in Großbritannien statt. Letzteres war nicht nur bei Sky, sondern parallel auch bei RTL zu sehen - die Free-TV-Auswertung bescherte den Kölnern allerdings keine guten Quoten.

So waren ab kurz vor 17 Uhr im Schnitt nur 0,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, was 6,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 6,2 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen, die RTL selbst lieber als Maßstab heranzieht, sah es mit 5,3 Prozent noch etwas schwächer aus. Bei Sky sahen zwar insgesamt deutlich weniger zu, die Gesamt-Reichweite lag bei nur 0,26 Millionen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel mit 8,4 Prozent aber deutlich höher aus als bei RTL.

Parallel dazu war im Ersten und bei Eurosport der Start der Tour de France gleich auf zwei Free-TV-Sendern zu sehen. Im Ersten verfolgten im Schnitt 0,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die erste Etappe. Beim Gesamtpublikum fiel der Marktanteil mit 8,7 Prozent noch etwas überschaubar aus, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es aber immerhin schon für gute 11,4 Prozent. Auch im letzten Jahr hatte die Tour aber ein paar Tage gebraucht, um aus Quotensicht voll in Fahrt zu kommen.

Bei Eurosport sahen unterdessen rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung der ersten Etappe, was 1,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpulikum entsprach, 2,1 Prozent waren es in der jüngeren Altersgruppe 14-49. Aus Quotensicht eine herbe Enttäuschung war dann allerdings im Anschluss der "Velo Club", für den sich - in direkter Konkurrenz zum WM-Spiel - nur etwas mehr als 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer interessierten. Mehr als 0,1 Prozent Marktanteil war damit weder beim Gesamtpublikum noch bei den 14- bis 49-Jährigen zu holen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;