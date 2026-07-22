Am Dienstagabend ging bei DMAX die zweite Staffel der Reihe "110 Hannover - Im Visier der Polizei" zum Ende - und zum Finale drehte das Format aus Quotensicht nochmal ordentlich auf: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte um 20:15 Uhr auf hervorragende 5,0 Prozent - damit wurde der bisherige Staffel-Bestwert aus der vergangenen Woche nochmal um 1,2 Prozentpunkte übertroffen. Insgesamt hatten 0,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, das waren genauso viele wie in der vergangenen Woche, als die Reichweite aber ebenfalls schon einen Staffel-Bestwert erreicht hatte.

Auch im weiteren Verlauf konnte DMAX mit seinem Blaulicht-Programm punkten: "Die Grenzschützer" und "Bundespolizei 24/7 - Auftrag Sicherheit" erreichten ab 21:15 Uhr bzw. 22:15 Uhr jeweils 0,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen beliefen sich auf 4,8 und 6,0 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen sah es zwar nicht ganz so gut aus, mit Marktanteilen zwischen 2,7 und 3,3 Prozent punkteten die Blaulicht-Formate aber auch hier.

Auch Nitro setzte auf die Polizei, wenn auch in ganz anderer Form: Dort lief um 20:15 Uhr der Klamaukfilm "Police Academy: Dümmer als die Polizei erlaubt". Starke 4,1 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es für 3,9 Prozent. Insgesamt hatten 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Fast genauso hoch war im Anschluss die Reichweite auch bei "Police Academy 2", die Marktanteile zogen noch weiter auf 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen an. Nitro und DMAX lagen mit Tagesmarktanteilen von 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen letztlich in Schlagdistanz zu RTLzwei, das 3,3 Prozent erreichte.

Bei den 14- bis 59-Jährigen war es Sat.1 Gold, das unter den kleineren Sendern mit einem Tagesmarktanteil von 3,7 Prozent herausstach und Kabel Eins (3,6 Prozent) und RTLzwei (2,9 Prozent) hinter sich ließ. Hier sorgte am Morgen schon "Richter Alexander Hold" für teils zweistellige Marktanteile in der erweiterten Zielgruppe, am Nachmittag holte "Unsere kleine Farm" bis zu 6,8 Prozent. Am Abend sammelte "Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht" nach und nach Marktanteile ein und steigerte sich von zunächst 1,9 Prozent um 20:15 Uhr auf 4,0 Prozent ab 23 Uhr bei den 14- bis 59-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;