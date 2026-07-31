ProSieben kommt mit seinen sommerlichen Neustarts am Donnerstagabend auch in der dritten Woche auf keinen grünen Zweig. Die neue Promi-Doku "Born Famous - Fluch oder Segen?" verlor nun sogar noch einmal an Boden und erreichte insgesamt lediglich 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit sortierte sich das Format erneut hinter einer Wiederholung von "Zuhause im Glück" bei RTLzwei ein, die parallel von über einer halben Million Menschen gesehen wurde.

Auch in der Zielgruppe ist "Born Famous" weiter kein Erfolg: Mehr als ein Marktanteil von 5,0 Prozent war bei den 14- bis 49-Jährigen nicht drin - das war noch weniger als eine Wiederholung des "1% Quiz" in Sat.1 verbuchte. Auf ähnlicher Flughöhe bewegte sich um 20:15 Uhr aber auch Vox, das mit dem Spielfilm "Suicide Squad" magere 4,9 Prozent Marktanteil verbuchte. Doch während der Kölner Sender am späten Abend mit "Pacific Rim" noch auf 7,9 Prozent zulegte, stürzte ProSieben sogar noch weiter ab. Jeweils nur 2,6 Prozent Marktanteil erzielten die beiden Folgen der neuen Realityshow "Eden - Du bezahlst für jede Lüge", die ab 23:17 Uhr insgesamt übrigens gerade mal noch 70.000 Menschen unterhielt. Beim Gesamtpublikum reichte das für mickrige 0,8 Prozent Marktanteil.

Als Marktführer in der klassischen Zielgruppe ging um 20:15 Uhr dagegen in dieser Woche RTL hervor, das mit dem US-Spielfilm "Fast & Furious 7" auf 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren kam und damit sehr gute 13,9 Prozent Marktanteil verbuchte. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen reichte es mit 10,1 Prozent zudem immerhin noch für den Sprung in die Zweistelligkeit, wenngleich die Gesamt-Reichweite mit 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauern überschaubar ausfiel. Die anschließende "Stern TV Reportage" fiel dann sogar auf nur noch 410.000 Personen sowie 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück.

Verlassen konnte sich RTL abseits von "Fast & Furious 7" nicht zuletzt auf sein Vorabendprogramm, allen voran "RTL aktuell". Die Nachrichtensendung überzeugte mit insgesamt 2,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie starken 20,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, nachdem erst zwei Tage zuvor sogar 26,4 Prozent erzielt werden konnten. Mit zweistelligen Werten überzeugten aber auch "Exclusiv", "Alles was zählt" und "GZSZ".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;