In den zurückliegenden Jahren hat der zuständige SWR bei der Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?" den Rotstift angelegt, inzwischen gibt es nur noch ganz wenige neue Ausgaben im Jahr. An diesem Samstag begrüßte Barbara Schöneberger zwar mit Andrea Kiewel und Peter Kraus zwei Gäste, zusammen mit dem Publikum sahen sie aber nur ein paar alte Einspielfilme. Und das hat sich auch in den Quoten niedergeschlagen.

Nur 1,62 Millionen Menschen sahen ab 20:15 Uhr "Verstehen Sie Spaß? - Das Beste aus gestern und heute", das war die niedrigste Reichweite, die das Format seit vielen Jahren eingefahren hat. In den DWDL.de-Aufzeichnungen gibt es seit 2010 keine Ausgabe mit weniger Publikum. Dementsprechend lag auch der Marktanteil nur bei 10,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,8 Prozent gemessen, Barbara Schöneberger lag damit in dieser Altersklasse auf einem Niveau mit dem Film "Minions" bei Vox.

Einen schönen Erfolg beim Sender verzeichnete unterdessen "Checkerin Marina" am frühen Morgen: 270.000 Menschen sahen sich das Format an, von denen 60.000 aus der Altersklasse 14-49 kamen. Damit waren beim jungen Publikum nicht nur sehr gute 13,4 Prozent drin, "Checkerin Marina" war damit in der Daytime eines der reichweitenstärksten Formate. Mehr Publikum zwischen 14 und 49 verzeichnete erst das "Wetter vor Acht" - also eine Sendung, die zu einer Zeit läuft, in der normalerweise viel mehr Menschen Fernsehen schauen. "Wissen macht Ah!" lag am Vormittag übrigens auch bei sehr guten 10,6 Prozent Marktanteil. Beim Gesamtpublikum holten beide Vormittags-Formate übrigens nur einstellige Werte.

Reichweitenstärkster Sender am Samstag war das ZDF: Mit einem neuen Fall unterhielt "Wilsberg" zur besten Sendezeit 4,54 Millionen Menschen, das entsprach einem hervorragenden Marktanteil in Höhe von 27,2 Prozent. Kleiner Wermutstropfen: Für die Krimireihe war es ebenfalls die niedrigste Reichweite seit vielen Jahren, aber das ist Jammern auf extrem hohem Niveau. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren für "Wilsberg" am Samstag nur 6,7 Prozent drin. Das "heute journal" lag im Anschluss noch bei 19,6 Prozent beim Gesamtpublikum, "Stralsund" erzielte 15,6 Prozent. Mit einem Gesamt-Tagesmarktanteil in Höhe von 14,9 Prozent ist das ZDF am Samstag der mit Abstand erfolgreichste Sender gewesen - und der einzige mit einem zweistelligen Wert.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;