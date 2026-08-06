Nachdem "Bella Italia - Camping auf Deutsch" nach einem hervorragenden Staffelstart in der vergangenen Woche etwas schwächer lief, ging es an diesem Mittwochabend nun wieder steil nach oben. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte um 2,3 Prozentpunkte auf 7,4 Prozent - damit erreichte man erneut den Staffel-Bestwert des vergangenen Jahres. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen lag "Bella Italia" mit 5,7 Prozent Marktanteil weit über dem RTLzwei-Normalniveau, insgesamt schauten 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Überraschend gut schlug sich im Anschluss auch "Joey Kelly und Familie - Roadtrip Panamericana": Nachdem die Quoten in den letzten Wochen meist ziemlich mau waren, erzielte die Wiederholung ab 22:15 Uhr gute 5,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe und 4,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

Ziemlich zufrieden sein kann man mit dem Mittwoch auch bei Kabel Eins: Der Film "Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer" aus dem Jahr 2018 lockte 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag ebenso wie bei den 14- bis 59-Jährigen bei 5,7 Prozent. Im Anschluss kam "Die Legende des Zorro" dann zwar in der klassischen Zielgruppe auf schwächere 4,2 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 5,3 Prozent aber weiterhin richtig gut aus.

Vox verharrt unterdessen weiterhin im Sommermodus und wiederholte lediglich vier Folgen von "Bones - Die Knochenjägerin". Das sorgte zwischen 20:15 Uhr und 23 Uhr zunächst nur für Marktanteile zwischen 2,3 und 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sowie 2,7 bis 3,8 Prozent bei den 14- bis59-Jährigen. Erst ab 23 Uhr zogen der Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe dann auf gute 6,0 Prozent an. Die Gesamt-Reichweite war zu diesem Zeitpunkt auf 0,38 Millionen geklettert, nachdem sie zum Start des Abends nur 0,32 Millionen betragen hatte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;