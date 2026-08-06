Für Krimi-Fans gab's am Mittwochabend im ZDF ein Highlight zu sehen: Der im Rahmen der ORF-"Landkrimis" produzierte Film "Acht" räumte beim Fernsehkrimi-Festival in diesem Jahr gleich doppelt ab: Neben dem Hauptpreis gab's auch den Sonderpreis für Thomas Prenn und Regina Fritsch fürs beste Schauspiel. Der ORF hatte den Film schon letztes Jahr gezeigt, das ZDF sich nun bis zum Hochsommer Zeit gelassen.

Eingeschaltet haben letztlich nun 3,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das waren weniger als bei vielen Krimi-Wiederholungen der letzten Wochen, reichte aber trotzdem für die Marktführung und einen guten Marktanteil von 17,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Jüngere konnte der Krimi allerdings fast gar nicht ansprechen: Nur rund 60.000 waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, in dieser Altersgruppe belief sich der Marktanteil auf selbst für Krimi-Verhältnisse ungewöhnlich schwache 2,0 Prozent.

Das "heute-journal" sahen sich im Anschluss 3,27 Millionen Menschen an, hier fanden dann auch die Jüngeren wieder den Weg zum ZDF: Bei den 14- bis 49-Jährigen hat sich der Marktanteil auf 8,3 Prozent mehr als vervierfacht. Das "Auslandsjournal" verfolgten im Anschluss noch 1,92 Millionen, der Marktanteil belief sich auf 13,0 Prozent.

Das Erste setzte um 20:15 Uhr auf die Wiederholung des Films "Geliefert" mit Bjarne Mädel als Paketboten und alleinerziehendem Vater und erreichte damit 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 9,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es für immerhin 6,4 Prozent Marktanteil. Bei "Plusminus" waren danach 1,41 Millionen mit dabei. Einen zweistelligen Marktanteil konnten nach 20:15 Uhr nur die "Tagesthemen" erzielen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;