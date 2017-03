Barth stark wie lange nicht, ZDF-Dreiteiler gibt ab

© RTL/Sebastian Drüen

"Mario Barth deckt auf" lief am Mittwochabend so stark wie seit gut zwei Jahren nicht mehr und sicherte sich den Tagessieg in der Zielgruppe. Beim Gesamtpublikum lag um 20:15 Uhr "Der gleiche Himmel" vorn - doch der ZDF-Dreiteiler rutschte ins Mittelmaß

Während "Mario Barth deckt auf" RTL im ersten Jahr noch stets über 20 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe beschert hatte, ließ das Interesse an der Aufdeckung tatsächlicher oder vermeintlicher Steuerverschwendung in den letzten Jahren spürbar nach. Ende November erreichte das Format mit 13,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen Tiefstwert und hatte erstmals weniger als drei Millionen Zuschauer. Davon hat sich "Mario Barth deckt auf" wieder deutlich erholen können.

So schalteten an diesem Mittwochabend 3,59 Millionen Zuschauer zu, was schon beim Gesamtpublikum für erfreuliche 12,1 Prozent Marktanteil reichte. In der klassischen Zielgruppe zog der Marktanteil auf 18 Prozent an. Das war der höchste Wert für das Format seit ziemlich genau zwei Jahren. Im Anschluss daran hielt sich auch "Stern TV" mit 15 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauern gut, 2,18 Millionen Zuschauern sahen insgesamt zu.

Marktanteils-Trend: Mario Barth deckt auf!



Beim Gesamtpublikum ging der Tagessieg hingegen an die "Tagesschau" im Ersten, die 4,92 Millionen Zuschauer erreichte. Um 20:15 Uhr lag dann hingegen das ZDF mit dem zweiten Teil des Dreiteilers "Der gleiche Himmel" vorn. Doch wirklich zufrieden wird das ZDF mit den Quoten kaum sein: 4,11 Millionen Zuschauer schalteten diesmal noch ein, das waren 570.000 weniger als am Montag. Mit 13,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 6,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zwar kein Flop, doch von einer solchen Produktion wird man sich beim ZDF deutlich mehr versprochen haben.

Die "Familie mit Hindernissen" im Ersten ließ "Der gleiche Himmel" aber trotzdem klar hinter sich, zumindest beim Gesamtpublikum. Der Film musste sich mit 3,33 Millionen Zuschauern und 10,9 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 7,3 Prozent Marktanteil aber sogar besser aus als für den ZDF-Dreiteiler.