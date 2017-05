Dämpfer für Vox, RTL II fällt deutlich zurück

© VOX

Vox entwickelte sich im letzten Jahr sehr gut - doch der April führte vor Augen, dass auch diesem Sender nicht alles gelingt. Der Aufschwung erhielt einen deutlichen Dämpfer. Größere Probleme hat RTL II, das die Erholung aus dem März nicht bestätigen konnte.

Vox war ohne Frage der Aufsteiger unter den Sendern in der zu Ende gehenden Saison, dem Sender unter der Leitung von Bernd Reichart gelang insbesondere im Bereich der Eigenproduktionen erstaunlich viel. Insofern wird man nach dem April bei der Konkurrenz womöglich fast schon etwas erleichtert feststellen, dass auch für Vox die Bäume nicht unbegrenzt und ohne Pause in den Himmel wachsen. Im letzten Monat ging der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zum März um 0,6 Prozentpunkte zurück, das war mehr als bei jedem anderen Sender.

Gründe dafür gibt es mehrere. So erwies sich der Talk "The Story of my Life" mit zuletzt noch 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe als völliger Fehlschlag. Weil es für "Meylensteine" und "One Night Song" von Anfang an nicht besser aussah, wurden die nach einer Folge erstmal wieder aus dem Programm genommen. Die Serien-Koproduktion "Ransom" hielt weder inhaltlich noch aus Quotensicht, was man sich davon versprach. "Grill den Henssler" lief sonntags zwar nicht schlecht, war aber vor allem zu Beginn der Staffel ein gutes Stück von den zweistelligen Marktanteilen der letzten Staffeln entfernt. Und der "Echo" war auch nicht der erhoffte Hit, sondern lief aus Quotensicht mäßig - und brachte den Machern auch inhaltlich einiges an Kritik ein.

Der April war damit fraglos ein Monat, der dem Vox-Aufschwung einen Dämpfer verpasste - wobei man sich um den Sender längst noch keine Sorgen machen muss. Vox war im Vergleich zum März zwar der größte Verlierer, aber im Jahresvergleich auch der einzige der größeren Privatsender, der beim jungen Publikum zumindest nicht an Marktanteil verloren hat.

Fast alle Privatsender liegen unter Vorjahreswerten



Den größten Rückgang im Jahresvergleich musste ProSieben verkraften. ProSieben kämpft weiterhin mit der 10-Prozent-Marke - und nachdem man sie im März erstmals in 2017 zurückerobert hatte, wurde dieser Kampf im April wieder knapp verloren. 9,9 Prozent standen am Ende zu Buche - das war ein ganzer Prozentpunkt weniger als noch vor einem Jahr. RTL büßte nicht ganz so viel ein, auch dort war der Rückgang um 0,6 Prozentpunkte aber deutlich spürbar. 12,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurden hier gemessen. Das ist genau genommen ein Quotenniveau, das man bis vor wenigen Jahren noch bei ProSieben vermutet hätte. Und für Sat.1 ging es zwar im Vergleich zum März nicht weiter bergab, mit 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Sender aber trotzdem einen halben Prozentpunkt unter dem April-Wert des Vorjahres.

Stark unter Druck ist auch RTL II. Nachdem der März nach einem recht verkorksten Jahresauftakt zunächst etwas Entspannung brachte, ging es im April wieder einen halben Prozentpunkt runter auf nun 5,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Im April vergangenen Jahres lag RTL II noch bei 6,1 Prozent. Doch eine sechs vor dem Komma hat RTL II in dieser Saison noch gar nicht gesehen. Bei kabel eins scheitert man inzwischen sogar regelmäßig an der fünf. Zwar gab's im April eine leichte Erholung auf 4,8 Prozent, zufriedenstellend war das aber nicht.

ZDF bleibt vorn, Das Erste bestätigt Aufschwung

Während die private Konkurrenz mit Problemen zu kämpfen hatte, können ARD und ZDF halbwegs zufrieden sein mit ihrem Abschneiden im April. Das Erste konnte - nicht zuletzt dank des DFB-Pokal-Krachers zwischen dem FC Bayern und dem BVB, aber auch starker Shows am Samstag und einem 14,6-Millionen-"Tatort" als Highlight, den guten März-Wert fast halten und kam auf 11,8 Prozent beim Gesamtpublikum. Das Erste war damit der einzige Sender, der beim Gesamtpublikum im Vergleich zum April 2016 zulegen konnte, um 0,3 Prozentpunkte um genau zu sein. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's sogar um einen halben Prozentpunkt auf nun 7,1 Prozent nach oben, womit Das Erste Platz 4 von Vox zurückeroberte.

Marktführer beim Gesamtpublikum blieb aber das ZDF, das mit 12,5 Prozent aber den bislang schwächsten Wert des Jahres hinnehmen musste und auch ganz leicht unter dem April-Wert aus 2016 lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen liegt das ZDF weiterhin deutlich hinter dem Ersten. 6,1 Prozent betrug hier der Marktanteil, immerhin ebenfalls ein kleiner Anstieg zu Vor- und Vorjahresmonat.



Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

April 16 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

April 16

Das Erste

11,8 -0,2

+0,3

7,1

+0,1

+0,5

ZDF

12,5

-0,5

-0,1

6,1

+0,1

+0,3 RTL

9,4

+0,1

-0,6

12,1

-0,2

-0,6 Sat.1

6,8

-0,2

-0,6

8,5

+/-0

-0,5 ProSieben

4,8

+0,1

-0,4 9,9

-0,1

-1,0 Vox

5,1

-0,3

-0,3

7,0 -0,6

+/-0 RTL II

3,2

+/-0

-0,5 5,2

-0,5

-0,9 kabel eins

3,5

+0,1

-0,3

4,8

+0,2

-0,4

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche