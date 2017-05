"Wirt sucht Liebe" stürzt ab, kabel eins erfolgreich

© RTL II

In Woche zwei hat die neue RTL-II-Dokusoap "Wirt sucht Liebe" ordentlich Federn lassen müssen, auch der Rest des Abends verlief für den Sender nicht nach Plan. Anders kabel eins und Vox, die mit guten Quoten punkten konnten.

In der vergangenen Woche ist "Wirt sucht Liebe" bei RTL II schon nur sehr schwach gestartet - 930.000 Zuschauer waren zum Auftakt in die erste volle Staffel mit dabei, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5,0 Prozent. Diese Werte hat das Format in Woche zwei nun deutlich unterboten: Am 1. Mai reichte es nur zu 770.000 Zuschauern, der Marktanteil beim jungen Publikum belief sich auf schlechte 3,4 Prozent.

Auch die im Anschluss gezeigten Sendungen liefen bei RTL II auf diesem Niveau: Zwar steigerte sich "Traumfrau gesucht" auf 800.000 Zuschauer, doch das war viel zu wenig für die Ansprüche des Senders. Auch hier lag der Marktanteil bei nur 3,6 Prozent. "Der Traummann - Liebe ohne Grenzen" und "Die Wollnys" erreichten danach ebenfalls nur 3,3 und 3,4 Prozent Marktanteil.

Besser lief es dagegen für kabel eins, wo "Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen" zur besten Sendezeit 1,46 Millionen Menschen unterhielt und dem Sender damit 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bescherte. "Crocodile Dundee II" kam im Anschluss sogar noch auf etwas bessere 7,7 Prozent. Auch am Vorabend punktete kabel eins mit Filmen: "Zwei Asse trumpfen auf" und "Banana Joe" erreichten jeweils sehr gute 9,2 Prozent Marktanteil.

Gute Nachrichten gibt es auch für Vox, wo "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht (2)" ab 20:15 Uhr durchschnittlich 1,57 Millionen Menschen unterhielt, der Marktanteil in der Zielgruppe belief sich auf starke 10,3 Prozent. In der vergangenen Woche erzielte der erste Teil des Films lediglich 5,8 Prozent.

Bei Tele 5 feierte unterdessen die neue Wrestling-Sendung "Lucha Underground" Premiere und feierte mit 110.000 (Folge eins) und 80.000 Zuschauern (Folge zwei) einen soliden Einstand. Mit 1,0 und 0,9 Prozent Marktanteil lagen die beiden Sendungen bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren auf Senderschnitt, von früheren "Raw"-Quoten blieb "Lucha Underground" zum Start aber noch ein gutes Stück entfernt.