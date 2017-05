ZDFneo-Rallye gestoppt, n-tv zieht mit N24 gleich

© n-tv

Nach der unglaublichen Rekord-Rallye der vergangenen Monate hat ZDFneo im April etwas niedrigere Marktanteile eingefahren - sehen lassen können sich die Quoten trotzdem. n-tv lag unterdessen auf Augenhöhe mit dem Konkurrenten N24.

Der Höhenflug von ZDFneo ist im April vorerst gestoppt worden: Nachdem der Sender im März einen beachtlichen Rekord-Marktanteil von 2,9 Prozent beim Gesamtpublikum verzeichnete, ging es einen Monat später um 0,4 Prozentpunkte nach unten - mit 2,5 Prozent bewegt sich ZDFneo allerdings noch immer 0,8 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Zu erklären ist der Rückgang nicht zuetzt mit der Performance am Vorabend, wo man in den vergangenen Wochen das Trödel-Quiz "Clever abgestaubt" zeigte, das nicht mit den Spitzen-Quoten von "Bares für Rares" mithalten konnte.

Bei den 14- bis 49-Jährigen ging's für ZDFneo ebenfalls nach unten: Hier wurden diesmal 1,7 Prozent erzielt und damit 0,2 Prozentpunkte weniger als im März. Die Spitzenposition unter den Kleinen büßte der Mainzer Sender damit zumindest beim jungen Publikum ein: Weil RTL Nitro das starke Niveau der beiden vorherigen Monate halten konnte und erneut 1,8 Prozent erzielte, musste sich ZDFneo hier mit dem zweiten Rang begnügen. Das reichte aber noch immer, um sich gegen DMAX fortzusetzen, das nun schon zum zweiten Mal in Folge nur 1,6 Prozent in der Zielgruppe einfuhr. Zum Vergleich: Im April 2016 hatte es noch für 1,9 Prozent gereicht.

Für den im vorigen Jahr gestarteten Sender RTLplus ergab sich im April ein zweigeteiltes Bild - denn offensichtlich wird dessen Publikum immer älter, was ja letztlich von den Verantwortlichen durchaus gewollt ist. Während der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen seit Januar von 1,0 auf 0,7 Prozent zurückging, wurde beim Gesamtpublikum erneut die 1-Prozent-Hürde übersprungen. Konkurrenz Sat.1 Gold ist allerdings weiterhin ein gutes Stück entfernt: Mit jeweils 1,4 Prozent bei allen sowie bei den jungen Zuschauern erwischte der Sender einen erfolgreichen Monat. In der Zielgruppe liegt Sat.1 Gold mit seiner Mischung aus Ermittler-Dokus und alten Serien weiter klar vor Sixx oder ProSieben Maxx.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

Apr 16 MA gesamt

Super RTL

Toggo Plus

2,0

0,2

-0,1

-0,2

1,7

0,1 RTL Nitro

1,8

+/-0

-0,3

1,7

ZDFneo

1,7

-0,2

+0,6

2,5

DMAX 1,6

+/-0

-0,3

1,0

Sat.1 Gold

1,4

+0,1

+/-0

1,4

ZDFinfo

1,3

+/-0

+/-0

1,2 Comedy Central (14-2 Uhr) 1,3

+0,1

---

0,5

n-tv

1,2

+0,2

+0,1

1,2

N24

N24 Doku

1,2

0,2

-0,1

-0,1

1,1

0,1

Kika 1,2

-0,1

+0,2

1,1 Disney Channel

1,2

+/-0

+/-0

0,8

Sixx 1,1

+/-0

-0,4

0,7 ProSieben Maxx

1,1

+/-0

+0,1

0,6

Sport1 1,1

+/-0

-0,3

1,1

Tele 5

0,9

-0,1

-0,1

0,9 Phoenix 0,9

+0,1

+0,3

1,1 Viva (6-14 Uhr) 0,9

+0,1 ---

0,4

3sat

0,8

+0,1

+0,2

1,3

Nickelodeon 0,8

+/-0

---

0,6

Arte

0,7

+/-0

+/-0

1,0

RTLplus 0,7

-0,1

---

1,0

TLC 0,5

+0,1

+/-0

0,4

One 0,5

+0,1

+0,1

0,5 Deluxe Music

0,4

+/-0 +0,2

0,2 Eurosport 1

0,4

+0,1

+/-0

0,7

Tagesschau 24

0,3

+0,1

---

0,3

kabel eins Doku 0,2

+/-0

--- 0,2 Sky Sport News HD 0,2 +/-0 --- 0,1

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Spannend ist unterdessen die Entwicklung der Nachrichten- und Informationssender: Dort musste N24 im April mit einem Marktanteil von 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen den schwächsten Wert des laufenden Jahres hinnehmen. Hinzu kommt, dass der Sender damit auf Augenhöhe mit n-tv lag: Die Kölner Konkurrenz konnte sich im Vergleich zum Vormonat nämlich um 0,2 Prozentpunkte verbessern. Mit Blick auf die morgendliche News-Schiene feiert sich n-tv dafür, deutlich vor N24 zu liegen. Kleiner Trost für die Berliner: Der Nachrichten-freie Kanal N24 Doku sammelte weitere 0,2 Prozent Marktanteil ein - genauso viel wie kabel eins Doku. ZDFinfo zeigte sich von der Doku-Konkurrenz übrigens unbeeindruckt und erzielte sehr gute 1,3 Prozent Marktanteil.

Im Sport-Bereich ist es Sport1 gelungen, die gute Form aus dem März in den April hineinzuretten: Abermals erzielte der Sender sowohl insgesamt als auch bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 1,1 Prozent. Hier half nicht zuletzt die Europa League, aber auch der Doppelpass und zwei quotenstarke Zweitliga-Spiele des VfB Stuttgart trugen zum Erfolg bei. Hinzu kommt ein neuer Reichweiten-Rekord für den parallel zur Champions League gesendeten "Fantalk". Konkurrenz Eurosport 1 konnte sich trotz der Stärke von Sport1 leicht verbessern, spielte mit einem Marktanteil von 0,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe jedoch nur eine Nebenrolle. Der Sport-Nachrichtensender Sky Sport News HD schaffte 0,2 Prozent.

Disney Channel fällt noch weiter zurück

Nachdem der Disney Channel schon im März nicht allzu weit vor Nickelodeon lag, verlief das Rennen um den dritten Platz im Kindersender-Ranking im April sogar noch knapper. Weil der Disney Channel mit einem Marktanteil von nur noch 8,0 Prozent bei den 3- bis 13-Jährigen auf den schwächsten Wert seit dem Start des Senders im Free-TV zurückfiel, lag er gerade mal noch 0,1 Prozentpunkte vor Nickelodeon. Allerdings ging's auch für den Viacom-Kindersender wieder leicht nach unten. Deutlich vorne lag erneut Super RTL, das zusammen mit Toggo Plus auf 21,7 Prozent Marktanteil kam. Der Kika musste sich mit 19,2 Prozent begnügen - fast zweieinhalb Prozentpunkte weniger als zuletzt.

MA 3-13

+/-

Vormonat

+/-

Apr 16 MA 14-49

20:15-0:00 Super RTL inkl. Toggo Plus 21,7 +/-0 +/-0

2,2 Kika

19,2

-2,4

-0,1

---

Disney Channel

8,0

-0,9

-1,9

1,1

Nickelodeon 7,9

-0,5 -0,7 0,4

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Berücksichtigt wird die Zeit zwischen 06:00 Uhr und 20:15 Uhr. / Primetime bei Super RTL ohne Toggo Plus. Quelle: DWDL.de-Recherche

Dritte: hr Fernsehen deutlich hinter RBB

Das RBB Fernsehen hat im April die rote Laterne unter den Dritten Programmen an den Hessischen Rundfunk abgeben. Mit einem Marktanteil von 5,1 Prozent war das hr Fernsehen im eigenen Sendegebiet erstaunlich schwach auf der Brust, während der RBB mit 6,0 Prozent besser abschnitt als in der jüngeren Vergangenheit. Zum Vergleich: 2016 war der Sender stets unter der Marke von sechs Prozent in Berlin und Brandenburg geblieben. Spitzenreiter unter den Dritten war erneut das MDR Fernsehen, das auf 9,2 Prozent kam und damit fast zwei Prozentpunkte stärker war als der NDR auf dem zweiten Rang.

Sport-Events treiben Pay-TV-Quoten an

Der Saison-Endspurt in der Fußball-Bundesliga und in der Champions League, aber auch das gestiegene Interesse an der Formel 1 haben dafür gesorgt, dass das Pay-TV im April kräftig zulegen konnte. Die auf der Sky-Plattform vertretenen Sender verzeichneten zusammen einen Marktanteil von 4,0 Prozent und damit 0,6 Prozentpunkte mehr als noch im März. Beim Gesamtpublikum ging es auf 3,1 Prozent nach oben. Die Hitliste der meistgesehenen Sendungen führt die Bundesliga-Konferenz vom 27. Spieltag an, die auf 1,67 Millionen Zuschauer kam.

Aber auch das Topspiel zwischen Bayern und Dortmund wusste angesichts von 1,52 Millionen Zuschauern zu überzeugen - all jene, die in Bars und Kneipen zusahen, sind wie immer noch nicht eingerechnet. Stark lief aber auch das entscheidende Bayern-Spiel gegen Real Madrid in der Champions League, das in der Verlängerung ebenfalls mehr als eineinhalb Millionen Zuschauer unterhielt. Erfolgreichster Film war die Premiere von "Fack ju Göhte 2" bei Sky Cinema: 420.000 Zuschauer waren hier Mitte April bei der Erstausstrahlung dabei.