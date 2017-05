Eishockey-WM beschert Sport1 weiter Top-Quoten

© Sport1

Der Sieg des deutschen Teams gegen die Slowakei sorgte am Mittwochabend bei Sport1 wieder für hervorragende Quoten. In der klassischen Zielgruppe reichte es sogar für einen neuen Bestwert bei dieser Eishockey-WM.



11.05.2017 - 09:51 Uhr von Uwe Mantel 11.05.2017 - 09:51 Uhr

Die Eishockey-WM erweist sich für Sport1 weiterhin als verlässlicher Quotengarant. Wie sich das deutsche Team am Mittwochabend gegen die Slowakei durchsetzte, verfolgten im Schnitt 800.000 Zuschauer bei dem Sportsender. Das reichte für einen für sport1-Verhältnisse starken Marktanteil von 2,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Mehr Zuschauer hatte bislang nur die erste Partie der Deutschen gegen die USA, die am letzten Freitag 940.000 Zuschauer sahen.

Blickt man auf die 14- bis 49-Jährigen, dann gab es am Mittwochabend aber sogar einen neuen Bestwert: 350.000 der Zuschauer kamen aus dieser Altersgruppe, der Marktanteil in der klassischen werberelevanten Zielgruppe belief sich damit nun auf 3,7 Prozent, lag also noch deutlich höher als beim Gesamtpublikum.

Doch unter den kleineren Sendern konnten auch noch andere punkten. ZDFneo ist da mal wieder zu nennen: 2,17 Millionen Zuschauer sahen "Ein starkes Team", das entsprach hervorragenden 7,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. "Wilsberg" interessierte im Anschluss noch 1,59 Millionen Zuschauer, was 6,4 Prozent Marktanteil entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 3,1 bzw. 2,8 Prozent Marktanteil richtig gut. Bei Super RTL ließ "Dr. House" den Marktanteil in der Zielgruppe wieder auf bis zu 3,7 Prozent steigen, in ähnlichen Regionen bewegte sich gegen Mitternacht "Law & Order: Special Victims Unit" bei RTL Nitro. Den Abend über steigerten sich die "Law & Order"-Serien immer weiter von anfänglich bereits soliden 1,8 Prozent. Eine zwei vor dem Komma gab's bei Jung und Alt außerdem für "Lenßen & Partner" und "K11" bei Sat.1 Gold.

