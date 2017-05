Schwacher Start: "Chicago Med" kommt nicht an

© Vox/NBCUniversal Media

Die "Chicago"-Serien sollten Vox Besserung am Freitagabend bringen, ganz aufgegangen ist dieser Plan allerdings noch nicht. In dem Umfeld startete "Chicago Med" nun entsprechend schwach. RTL II enttäuschte derweil mit "Gangs of New York".



13.05.2017 - 09:39 Uhr von Marcel Pohlig 13.05.2017 - 09:39 Uhr

Nachdem "Chicago Fire" und "Chicago P.D." bei Vox bereits auf den Freitagabend umgezogen sind, startete dort an diesem Freitag nun auch das Spin-Off "Chicago Med". Der Auftakt hätte dabei deutlich besser ausfallen können: Mit gerade einmal 880.000 Zuschauern war "Chicago Med" zum Start jedenfalls kein Hit. In der Zielgruppe sahen 490.000 Zuschauer die erste Folge, was mauen 4,9 Prozent entspricht. Die in dieser Woche anlässlich des Starts anstelle von "Chicago P.D." eingeschobene zweite Folge der Serie verlor dann noch ein paar Zuschauer und musste sich mit insgesamt 820.000 Zuschauern begnügen. In der Zielgruppe sahen nun 410.000 Zuschauer zu, womit Vox 4,8 Prozent erreichte.

"Chicago Med" hatte am Freitag allerdings auch kein starkes Lead-In. "Chicago Fire" wollten zur besten Sendezeit im Schnitt nämlich auch nur 820.000 Zuschauer sehen, womit die Serie das Tief der Vorwoche noch einmal knapp unterbot. Noch deutlicher ging es in der Zielgruppe nach unten, wo diesmal nur noch 440.000 Zuschauer erreichten, was für eine Erstausstrahlung ein neues Tief ist. Mehr als 5,2 Prozent erreichte Vox damit nicht. Am späten Abend, nach der "Chicago-Med"-Doppelfolge konnte auch "Law & Order: Special Victims Unit" mit nur 270.000 Zuschauern in der Zielgruppe und 4,2 Prozent übrigens nichts mehr reißen.

Zuschauer-Trend: Chicago Fire



Einen schwachen Abend erlebte unterdessen auch RTL II. Während man zuletzt mit seinen Freitagsfilmen immer wieder überzeugte, traf der Sender mit "Gangs of New York" offensichtlich nicht den Geschmack seiner Zuschauer. Nur 410.000 Zuschauer schalteten den Spielfilm in der Zielgruppe ein, womit RTL II nicht über 4,8 Prozent hinaus kam. Insgesamt schalteten 800.000 Zuschauer den Film ein. Besser sah es am sehr späten Abend aus: Dank "Sin City 2: A Dame to Kill For" startete RTL II mit durchschnittlich 340.000 Zuschauern in der Zielgruppe und guten 7,7 Prozent in die Nacht. Insgesamt sahen im Schnitt 480.000 Zuschauer zu.

Teilen