"Das verfluchte Grab" sorgt für Freude bei Tele 5

Tele 5 kann auf einen erfolgreichen Abend zurückblicken und punktete insbesondere mit dem Spielfilm "Das verfluchte Grab". Bei ZDFneo erwies es sich als gute Idee, auf eine Überdosis "Lewis" zu setzen, während Sport1 erneut mit der Eishockey-WM punktete.



14.05.2017 - 09:56 Uhr von Marcel Pohlig 14.05.2017 - 09:56 Uhr

Tele 5 war für viele Zuschauer die erste Adresse am Samstagabend. Der Spielfilm "Das verfluchte Grab" überzeugte dort zur besten Sendezeit im Schnitt 600.000 Zuschauer. Insgesamt erreichte Tele 5 damit einen tollen Marktanteil von 2,1 Prozent. In der Zielgruppe schalteten im Schnitt 190.000 Zuschauer ein. Der kleine Sender erreichte damit einen Marktanteil von genau zwei Prozent, was für den Sender nicht nur angesichts der ESC-Konkurrenz ein ausgezeichneter Wert ist. "Cyclops" tat sich anschließend in der Zielgruppe mit 70.000 Zuschauern und 0,7 Prozent schwerer, überzeugte insgesamt allerdings mit 370.000 Zuschauern und tollen 1,6 Prozent.

Stark lief der Abend auch für ZDFneo, das auf eine Marathonprogrammierung der britischen Serie "Lewis" setzte und den Abend mit 790.000 Zuschauern eröffnete. Damit erzielte das zweite Zweite bereits gute 2,7 Prozent. Im Anschluss verlor ZDFneo mit der zweiten Folge des Abends dann nicht etwa Zuschauer, sondern steigerte sich sogar noch auf 920.000 Zuschauer und tolle 3,3 Prozent. In der Zielgruppe kletterte "Lewis" zu diesem Zeitpunkt von 100.000 auf 190.000 Zuschauer; der Marktanteil legte um 0,8 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent zu. Die dritte Folge wollten am späten Abend noch 440.000 Zuschauer sehen, was guten 2,4 Prozent entspricht. In der Zielgruppe blieben 120.000 Zuschauer dran, was anderthalb Prozent entspricht.

ZDFneo wusste dabei nicht nur am Abend zu überzeugen, sondern lockte am Mittag bereits die Zuschauer zu sich. "Die Geschichte des Essens" brachte es im Rahmen von "Terra X" dort auf bis zu 250.000 Zuschauer beziehungsweise in der Spitze auf 3,1 Prozent. In der Zielgruppe wurde die dritte von drei Folgen von 120.000 Zuschauern gesehen, womit ZDFneo starke 3,9 Prozent erreichte. Zuvor reichte es bereits für tolle 2,3 und 2,5 Prozent. Als "Terra X" im Anschluss das "Rätsel Mensch" beleuchtete, sahen zunächst noch 90.000 Zuschauer beziehungsweise tolle 2,7 Prozent in der Zielgruppe zu. Insgesamt waren es 240.000 Zuschauer.

Auch der Frauensender sixx überzeugte im Tagesprogramm. Die Wiederholung der Sat.1-Show "Das große Backen" unterhielt dort im Schnitt 90.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit der Sender tolle 2,7 Prozent erreichte. Insgesamt sahen 140.000 Zuschauer zu, was 1,3 Prozent entspricht. Enie van de Meiklokjes backte im Anschluss mit einer alten Folge vor 120.000 und mit einer neuen vor 130.000 Zuschauern. In der Zielgruppe erreichte "Sweet & Easy – Enie backt" zunächst 60.000 Zuschauer und genau zwei Prozent, ehe bei der neuen Folge noch 50.000 Zuschauer beziehungsweise 1,6 Prozent drin waren. In der Primetime tat sich sixx mit 60.000 Zuschauern und 0,6 Prozent in der Zielgruppe für "Die Hitzewelle" zunächst schwer, steigerte sich im Anschluss mit "Verbotenes Verlangen" aber immerhin auf 100.000 Zuschauer und 1,1 Prozent. Insgesamt sahen 250.000 Zuschauer zu.

Sport1 konnte sich unterdessen erneut auf die Eishockey-WM verlassen. Die Partie zwischen Deutschland und Italien wollten am Abend im Schnitt 830.000 Zuschauer sehen, womit der Sportsender sehr gute 2,9 Prozent erreichte. In der Zielgruppe fieberten im Schnitt 320.000 Zuschauer mit, was einem starken Marktanteil von dreieinhalb Prozent entspricht. Erst am Freitag erzielte Sport1 mit der deutschen Niederlage gegen Dänemark mit 1,05 Millionen Zuschauer die stärkste Eishockey-Quote seit sechs Jahren.

