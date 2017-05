Sat.1: "Knallerkerle" empfehlen sich für eine Fortsetzung

© Sat.1/Benedikt Müller

Bei Sat.1 kann man mit der ersten Staffel seiner "Knallerkerle" mit Antoine Monot Jr. zufrieden sein. Auch zum Abschluss überzeugte die Sketch-Comedy, profitierte allerdings einmal mehr auch vom starken Vorprogramm aus "Luke! Die Schule und ich".



Nachdem Martina Hill schon seit vielen Jahren mit den "Knallerfrauen" bei Sat.1 überzeugt hatte, spendierte der Sender Antoine Monot Jr. in diesem Jahr erstmals ein männliches Pendant. Die "Knallerkerle" wussten dabei in den vergangenen Wochen durchwegs zu überzeugen und sorgten durchgehend für zweistellige Marktanteile. So punktete auch die letzte Folge der ersten Staffel mit 1,11 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,8 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt sahen 1,61 Millionen Zuschauer die letzte Ausgabe der Sketch-Comedy.

Im Schnitt unterhielt Antoine Monot Jr. mit seinem Team über die ganze Staffel hinweg durchschnittlich 1,91 Millionen Zuschauer. Dabei profitieren die "Knallerkerle" vor allem auch von der ersten Folge, die an Karfreitag von "Fack Ju Göthe" profitierte und im Anschluss an die Komödie über drei Millionen unterhielt; in der Zielgruppe wurden damals über 19 Prozent erreicht. Im Schnitt erzielten die ersten sechs Folgen einen Marktanteil von guten 13,2 Prozent; auch ohne den anfänglichen Ausreißer nach oben würde sich das Format mit dann zwölf Prozent für die übrigen fünf Folgen für eine Fortsetzung empfehlen.

Die "Knallerkerle" profitierten aber auch so vom jeweiligen Vorprogramm. So auch an diesem Freitag, wo Luke Mockridge wieder durchschnittlich 1,93 Millionen Zuschauer mit "Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids" unterhielt. In der Zielgruppe schalteten dabei 1,23 Millionen Zuschauer ein, womit Sat.1 einen tollen Marktanteil von 13,3 Prozent erreichte. Bei RTL schalteten unterdessen diesmal im Schnitt 1,37 Millionen Zuschauer "Let's Dance" in der Zielgruppe ein. Das reichte für den Tagessieg; mit 15,3 Prozent lief es für die Tanzshow aber vergleichsweise schwach. Insgesamt sahen im Schnitt 3,85 Millionen Zuschauer zu (14,2 Prozent).

Dafür funktionierte in Köln die Übergabe zu "Exclusiv Spezial" in dieser Woche wieder besser als noch vor sieben Tagen. Im Schnitt blieben eine Million Zuschauer in der Zielgruppe für die Live-Sendung dran. Frauke Ludowig erreichte auf dem Tanzparkett damit einen tollen Marktanteil von genau siebzehn Prozent. Insgesamt blieben 2,65 Millionen Zuschauer für zusätzliche Interviews und Einspieler dran, was einem Marktanteil von genau sechzehn Prozent entspricht.

Während Sat.1 mit den "Knallerkerlen" überzeugte, spielte das ZDF übrigens abermals in einer ganz anderen Liga. Die "heute-show" unterhielt dort im Schnitt 4,15 Millionen Zuschauer und erreichte damit stolze 17,4 Prozent. In der Zielgruppe waren sich beide Formate etwas näher, aber auch hier lagen die Mainzer noch vor den "Knallerkerlen". Oliver Welke und Co. unterhielten im Zweiten im Schnitt 1,26 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Das ZDF erreichte damit tolle 15,1 Prozent. Für "aspekte" blieben im Anschluss allerdings nur noch 1,23 Millionen Zuschauer dran, womit es insgesamt auf 7,2 Prozent nach unten ging.

