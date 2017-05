RTL II überzeugt mit "Shutter Island" und "Kill Bill"

© RTL II

Während ProSieben mit seinen Filmen am Freitagabend nicht zufrieden sein kann, überzeugte RTL II dank "Shutter Island" und "Kill Bill" gleich doppelt. Insgesamt landete unterdessen das ZDF mit seinen Krimis vor dem Fernsehfilm des Ersten.



20.05.2017 - 09:21 Uhr von Marcel Pohlig 20.05.2017 - 09:21 Uhr

RTL II konnte am Freitagabend mit seinem Spielfilm-Doppel überzeugen. "Shutter Island" wollten zur besten Sendezeit im Schnitt 670.000 Zuschauer in der Zielgruppe sehen, womit die Grünwalder einen guten Marktanteil von 7,4 Prozent erreichten. Mit "Kill Bill Vol. 1" sollte es im Anschluss dann sogar noch ein bisschen besser werden. 440.000 Zuschauer blieben nämlich dran, was am späten Abend für tolle 8,3 Prozent reichte. Insgesamt sahen im Schnitt 700.000 Zuschauer zu, nachdem bei "Shutter Island" zum Start in den Abend 1,07 Millionen einschalteten.

RTL II bewegte sich damit am Freitagabend einmal mehr auf Augenhöhe mit ProSieben, das einen vergleichsweise mauen Abend erlebte. Mehr als acht Prozent waren mit "X-Men: Erste Entscheidung" und auch mit "Lone Survivor" am späten Abend nämlich nicht drin. Anfangs unterhielt ProSieben im Schnitt 730.000 Zuschauer, während bei "Lone Survivor" noch 400.000 Zuschauer in der Zielgruppe dran blieben. Insgesamt schalteten 1,36 Millionen Zuschauer ProSieben zur besten Sendezeit ein. Mit dem zweiten Spielfilm des Abends sprach ProSieben noch insgesamt 750.000 Zuschauer an.

An der Tabellenspitze spielte ProSieben, wie auch RTL II, damit freilich keine Rolle. Hier duellierten sich die Öffentlich-Rechtlichen, wobei das ZDF mit "Der Kriminalist" den Tagessieg einfuhr. Im Schnitt sahen 4,39 Millionen Zuschauer den Krimi, was für gute 15,1 Prozent reichte. "Letzte Spur Berlin" unterhielt anschließend 3,96 Millionen Zuschauer und sicherte den Mainzern damit 13,6 Prozent. Mit Marktanteilen von 7,4 und 7,2 Prozent punkteten beide Krimis auch in der Zielgruppe.

Im Ersten wollten derweil 3,86 Millionen Zuschauer den Fernsehfilm "Zaun an Zaun" sehen. Damit wurde ein Marktanteil von guten 13,2 Prozent markiert. In der jungen Zielgruppe schalteten im Schnitt 650.000 Zuschauer ein, womit Das Erste einen Marktanteil von 7,1 Prozent erreichte. Am Vorabend gab es unterdessen etwas Besserung für "Sag die Wahrheit", das zuletzt drohte, unter die Millionenmarke zu fallen. Diesmal erreichte Michael Antwerpes im Schnitt 1,21 Millionen Zuschauer – ein Erfolg war die Show auch angesichts von nur 5,6 Prozent damit aber noch lange nicht. Auch das "Paarduell" wusste mit 1,93 Millionen Zuschauern und 11,3 Prozent zuvor nicht ganz so gut zu überzeugen wie andere auf dem Sendeplatz gezeigte Shows, lief damit aber immerhin so erfolgreich wie die ganze Woche über nicht.

