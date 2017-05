"WWM"-Promispecial gewinnt Zuschauer zurück

© RTL/Stefan Gregorowius

Das fast vierstündige Prominentenspecial von "Wer wird Millionär?" hat im Vergleich zur November-Ausgabe wieder einige Zuschauer hinzugewonnen und siegte auch in der Zielgruppe. "The Big Bang Theory" blieb in der Zielgruppe klar hinter dem RTL-Quiz.



23.05.2017 - 08:48 Uhr von Alexander Krei 23.05.2017 - 08:48 Uhr

Nachdem das "Wer wird Millionär?"-Prominentenspecial im November so wenige Zuschauer wie noch nie verzeichnete, konnte sich die Quizshow mit Günther Jauch und seinen bekannten Kandidaten diesmal wieder zulegen. Mit 5,18 Millionen Zuschauern, die trotz des guten Wetters im Schnitt über fast vier Stunden hinweg dabei waren, setzte sich das Promi-Special am Montagabend bei RTL locker an die Spitze der Quotencharts. Vor einem Jahr hatte die Sonderausgabe der Show allerdings sogar noch über sechs Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegt.

Sehen lassen kann sich der Marktanteil aber trotzdem: Dieser betrug starke 22,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Zum Vergleich: Der ZDF-Film "Der Chef ist tot" war mit 4,43 Millionen Zuschauern der größte Verfolger, sämtliche weitere Konkurrenten scheiterten am Montag in der Primetime sogar an der Marke von drei Millionen Zuschauern. Zufrieden kann man bei RTL unterdessen auch mit Blick auf die Zielgruppe sein, wo sich "Wer wird Millionär?" mit 1,40 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,6 Prozent gegen weitgehend harmlose Konkurrenz durchsetzte.

Auch hier konnte sich das Prominentenspecial im Vergleich zur November-Ausgabe steigern - um immerhin zwei Prozentpunkte ging der Marktanteil nach oben. Abseits von "WWM" war "The Big Bang Theory" am stärksten - ohne neue Folge fehlte es der ProSieben-Serie jedoch spürbar an Zugkraft. So verzeichnete die erste Folge des Abends nur 1,12 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 10,7 Prozent, drei weitere Folgen kamen im weiteren Verlauf des Abends auf jeweils rund elfeinhalb Prozent beim jungen Publikum. Später am Abend ging's für "2 Broke Girls" und "New Girl" zeitweise sogar auf einstellige Werte zurück.

Sat.1 verpasste am Montagabend die Zweistelligkeit sogar durchgängig: So blieb "Lethal Weapon" zu Beginn des Abends bei 9,9 Prozent Marktanteil hängen, ehe "Navy CIS: L.A." nur 8,1 Prozent verzeichnete. Insgesamt erreichten beide Serien deutlich weniger als zwei Millionen Zuschauer. "Hawaii Five-0" kam danach sogar zunächst nicht über ernüchternde 7,6 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Entsprechend mager fiel daher auch der Tagesmarktanteil aus: Nur 8,7 Prozent standen für Sat.1 auf der Uhr, ProSieben schaffte genau 10,0 Prozent. RTL war sowohl in der Zielgruppe als auch insgesamt mit mehr als 14 Prozent Marktführer bei Jung und Alt.

