"Kerners Köche" schmeckt ZDF-Zuschauern noch nicht

Das Comeback der Kochshow mit Johannes B. Kerner ist bislang für das ZDF noch kein Erfolg. Die Marktanteile liegen seit dem Start im einstelligen Bereich. Bei Sat.1 dürfte man dagegen mit dem neuen Drittsende-Format "Grenzenlos" hadern.



28.05.2017 - 09:17 Uhr von Alexander Krei 28.05.2017 - 09:17 Uhr

Seit knapp zwei Monaten steht Johannes B. Kerner zusammen mit bekannten Köchen wieder am Herd, doch noch scheint beim Publikum keine Euphorie ausgebrochen zu sein. Die Marktanteile von "Kerners Köche" bewegen sich seit dem Start im einstelligen Bereich - und daran änderte sich auch in dieser Woche nichts. Nur 710.000 Zuschauer schalteten um 16:15 Uhr ein und damit so wenige wie noch nie seit der Rückkehr des Formats. Beim Gesamtpublikum entsprach das einem ernüchternden Marktanteil von 7,4 Prozent.

Zuschauer-Trend: Kerners Köche



Noch deutlich schwerer tut sich die Sendung allerdings beim jungen Publikum, wo "Kerners Köche" am Nachmittag nicht über schwache 2,9 Prozent Marktanteil hinauskam. Zum dritten Mal in Folge lag der Wert somit bei weniger als drei Prozent. Gegenüber dem Vorprogramm konnte sich das Format aber zumindest steigern: Zur Mittagszeit hatte es "Father Brown" zeitweise auf gerade mal 1,6 Prozent Marktanteil gebracht, "Rosamund Pilcher" schaffte anschließend kaum bessere 2,3 Prozent.

Strahlender Marktführer am Nachmittag war dagegen RTL, wo das Qualfying der Formel 1 in Monaco mit 2,36 Millionen Zuschauern auf einen stolzen Marktanteil von 24,1 Prozent kam und auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 21,2 Prozent erfolgreich war. "Die Trovatos" konnten den starken Vorlauf allerdings nicht für sich nutzen und fielen anschließend mit zwei Folgen auf Marktanteile von 6,9 und 7,8 Prozent in der Zielgruppe zurück. Damit lag der Kölner Sender zumindest zeitweise hinter Sat.1, das mit "Auf Streife" punkten konnte.

Am besten lief's für die Polizei-Doku übrigens um 14 Uhr und damit in direkter Konkurrenz zur Formel 1 - hier lag der Marktanteil bei 14,6 Prozent und damit deutlich über den Normalwerten von Sat.1. Umso größer war die Not dagegen um 19:00 Uhr, wo man erstmals dazu verpflichtet war, das Drittanbieter-Magazin "Grenzenlos - Die Welt entdecken" zu zeigen. 530.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 3,5 Prozent in der Zielgruppe zeigen recht eindrucksvoll, warum man sich in Unterföhring gegen die Drittsende-Pflicht stets wehrte.

