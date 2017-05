"Promi Shopping Queen" so stark wie lange nicht

© Vox

Vox kann sich weiterhin auf gute Quoten am Sonntag verlassen: Nach dem Staffelfinale von "Grill den Henssler" ging es nun mit "Promi Shopping Queen" weiter. Bei RTL Nitro lief es für das 24-Stunden-Rennen sowie für die US-Serien am Abend richtig gut.



29.05.2017 - 09:46 Uhr von Timo Niemeier 29.05.2017 - 09:46 Uhr

Während RTL und Sat.1 mit ihren Shows am Sonntag weiter straucheln, kann man bei Vox über solche Probleme nur müde lächeln. Nachdem in den vergangenen Wochen "Grill den Henssler" für gute Quoten gesorgt hatte, lief es nun auch ohne den TV-Koch ziemlich gut. Eine neue Folge von "Promi Shopping Queen" sahen sich 1,50 Millionen Menschen an, 850.000 von ihnen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei starken 9,5 Prozent. Damit lief es so gut wie seit 2013 nicht mehr. Auch "Prominent!" machte seine Sache am späten Abend mit 890.000 Zuschauern und 8,6 Prozent noch gut.

Sehr zufrieden wird man auch bei RTL Nitro sein. Die Übertragung des 24-Stunden-Rennens vom Nürburgring erreichte zwischen 5:30 und 17:20 Uhr durchschnittlich 240.000 Zuschauer, 80.000 von ihnen kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Sowohl insgesamt als auch bei den jungen Zuschauern hatte das im Schnitt 2,4 Prozent Marktanteil zur Folge. Auch "American Ninja Warrior" erzielte danach noch gute 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Richtig gut lief es für den kleinen Sender dann aber in der Primetime: Eine alte Folge "CSI: Miami" wollten 590.000 Menschen sehen, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen betrug 3,1 Prozent. Der New-York-Ableger der Serie erreichte danach sogar 680.000 Zuschauer und 3,6 Prozent. Zwei Folgen des Original-"CSI" holten ab 22 Uhr dann noch 4,8 und 4,5 Prozent, die Reichweite der ersten Episode lag bei 770.000.

ProSieben Maxx erzielte am späten Abend gute Quoten: Während "High Crimes - Im Netz der Lügen" noch bei 200.000 Zuschauern hängen blieb, konnte "Tödliches Vertrauen" die Reichweite ab 22:30 Uhr sogar leicht auf 210.000 steigern. Der Marktanteil in der Zielgruppe stieg von zunächst 1,0 auf 2,5 Prozent. Bei DMAX kamen zur besten Sendezeit zwei Folgen von "Die Schatzsucher - Goldrausch in Alaska" auf 2,2 und 2,8 Prozent Marktanteil.

Teilen