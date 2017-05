RTL, Sat.1 und ProSieben mit Problemen gegen Fußball

© RTL / Frank Hempel

Gegen die Relegation im Ersten hatten RTL, Sat.1 und ProSieben so ihre Probleme. Bei RTL verabschiedete sich "Wer wird Millionär?" mit schwachen Werten in die Sommerpause, ProSieben half auch der "Big Bang"-Viererpack nicht.



30.05.2017 - 09:48 Uhr von Timo Niemeier 30.05.2017 - 09:48 Uhr

Während Das Erste mit dem Relegationsrückspiel am Montag gute Quoten bei den jungen Zuschauern eingefahren hat, lief es für RTL, Sat.1 und ProSieben nicht wirklich rund. Bei RTL verabschiedete sich "Wer wird Millionär?" in die Sommerpause, eine zweistündige Ausgabe brachte es aber lediglich auf 1,06 Millionen junge Zuschauer und 11,6 Prozent Marktanteil. Damit war Günther Jauch aber schon der erste Verfolger der Relegation. Insgesamt schalteten 3,77 Millionen Menschen ein, was guten 13,4 Prozent Marktanteil entsprach.

Überhaupt nicht zufrieden sein kann man bei ProSieben, wo ein Viererpack von "The Big Bang Theory" bei einstelligen Werten hängen blieb. Die Marktanteile in der Zielgruppe schwankten zwischen 8,4 und 9,9 Prozent. Mehr als 1,23 Millionen Zuschauer waren nicht drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte keine einzige Folge mehr als eine Million Zuschauer. Lediglich die zweite Folge von "2 Broke Girls" erzielte ab 22:36 Uhr mit 10,3 Prozent einen zweistelligen Marktanteil, ansonsten blieben auch "New Girl" und "Two and a Half Men" danach bei einstelligen Werten hängen.

Sat.1 zeigte zur besten Sendezeit eine Folge von "Lethal Weapon" und erreichte damit 830.000 junge Zuschauer und 9,6 Prozent Marktanteil, insgesamt schalteten 1,78 Millionen Menschen ein. Das war für Sat.1 in der Primetime dann aber auch schon das höchste der Gefühle: "Navy CIS: L.A." fiel danach auf 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, für "Hawaii Five-0" lief es mit 6,6 und 8,6 Prozent auch nicht rund.

Dank seines starken Vorabends, "GZSZ" erzielte mal wieder mehr als 20 Prozent Marktanteil, rettete sich RTL am Montag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 12,0 Prozent und sicherte sich damit den ersten Platz. ProSieben (9,5 Prozent) und Sat.1 (9,4 Prozent) mussten sich mit den Plätzen drei und vier begnügen, auf Rang zwei schaffte es Das Erste (10,4 Prozent) dank der Relegation.

Teilen