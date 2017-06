ZDFneo lässt in der Primetime sogar RTL hinter sich

© ZDFneo

Mit zwei Krimi-Wiederholungen hat ZDFneo am Mittwochabend starke Quoten eingefahren - zeitweise ließ der kleine Sender sogar RTL hinter sich. Punkten konnte ZDFneo aber auch mit "Bares für Rares" und "Aktenzeichen XY".



01.06.2017 - 09:12 Uhr von Alexander Krei 01.06.2017 - 09:12 Uhr

Der Mittwoch war für ZDFneo ein perfekter Tag: Mit einem starken Tagesmarktanteil von 4,6 Prozent katapultierte sich der kleine Sender beim Gesamtpublikum im Tages-Ranking auf den sechsten Platz - und lag damit noch vor ProSieben, RTL II oder kabel eins. Am Abend ließ ZDFneo zeitweise sogar RTL hinter sich: Während der Kölner Sender mit seiner Rankingshow "I Like die 2000er" gerade mal 1,67 Millionen Zuschauer hinter dem Ofen hervorlocken konnte, punktete ZDFneo mit "Einsatz in Hamburg" bei 1,81 Millionen Zuschauern.

Der Gesamt-Marktanteil des Krimis belief sich auf hervorragende 6,8 Prozent. "Wilsberg" steigerte sich direkt im Anschluss sogar auf 7,0 Prozent und kam insgesamt noch auf 1,55 Millionen Zuschauer. Starke Quoten gab's für ZDFneo allerdings auch beim jungen Publikum, wo "Wilsberg" auf 4,5 Prozent kam, nachdem "Einsatz in Hamburg" zum Start in den Abend immerhin bereits 3,1 Prozent verzeichnete. Am Vorabend gelang "Bares für Rares" zudem ebenfalls ebenfalls der Sprung über die Millionen-Marke, beide Folgen verzeichneten Marktanteile von mehr als vier Prozent bei Jung und Alt.

Hinzu kommt, dass ZDFneo auch zu später Stunde stark war: So wollten gegen Mitternacht noch 310.000 Zuschauer die Wiederholung von "Aktenzeichen XY... ungelöst - Spezial" sehen, bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf richtig gute 4,5 Prozent. Die Fahndungssendung hatte sich zuvor übrigens bereits den Tagessieg gesichert: 4,81 Millionen Zuschauer waren um 20:15 Uhr im ZDF dabei und trieben den Marktanteil auf hervorragende 18,0 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 13,5 Prozent erzielt - nur "GZSZ" erreichte hier eine bessere Quote.

RTL musste sich unterdessen mit lediglich 10,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für "I Like die 2000er" begnügen, "Stern TV" steigerte sich am späten Abend immerhin noch auf 13,2 Prozent bei insgesamt 1,93 Millionen Zuschauern. Geht es um die kleinen Sender, dann kann man übrigens auch in Köln durchaus zufrieden sein: Dort verzeichnete "Law & Order" am Mittwochabend zeitweise mehr als eine halbe Million Zuschauer sowie Marktanteile von bis zu 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

