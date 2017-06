RTL II meldet erneut großflächig "Land unter!"

© RTL II

In der Primetime floppte eine neue "Frauentausch"-Folge ebenso wie eine "Kochprofis"-Wiederholung völlig, tagsüber wurde teils die 2-Prozent-Marke unterschritten. Und die Soaps am Vorabend haben auch schon bessere Zeiten gesehen



02.06.2017 - 09:16 Uhr von Uwe Mantel 02.06.2017 - 09:16 Uhr

RTL II war am Donnerstag mit einem Tagesmarktanteil von 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen das mit Abstand schwächste der acht Vollprogramme. Blickt man aufs Gesamtpublikum, dann gehörte RTL II gar nicht mehr zu den großen Acht, sondern sortierte sich mit einem Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent noch hinter dem NDR und ZDFneo auf dem zehnten Platz ein. (Die Tagesmarktanteile finden Sie in unserer Zahlenzentrale). Probleme gab es im Programm dabei an vielen Stellen.

Nötig wäre offenbar eine neue Idee für den Donnerstagabend. Schon Erstausstrahlungen der "Kochprofis" taten sich zuletzt häufiger schwer, mit einer Wiederholung war man völlig chancenlos. Miserable 2,6 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Noch ernüchternder: Obwohl vom "Frauentausch" im Anschluss sogar eine neue Folge lief, enttäuschte der Dokusoap-Dauerbrenner mit 3,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe auf der ganzen Linie.

Tagesüber hat RTL II ohnehin mit vielen Problemen zu kämpfen. "Die Geissens" blieben zur Mittagszeit ebenso knapp unter der 2-Prozent-Marke hängen wie die "X-Diaries" um 16 Uhr. Auch "Next, Please" war mit 2,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein großer Flop, "Die Straßencops West" erreichten 3,2 Prozent. "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" sind da noch die wenigen Lichtblicke - aber auch dort läuft es seit einiger Zeit nicht mehr richtig rund. Mit 5,7 Prozent für "Köln 50667" und 6,4 Prozent für "Berlin - Tag & Nacht" sind die beiden Formate weit von ihren Bestwerten entfernt.

