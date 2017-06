Champions League: Finale ähnlich stark wie 2016

© UEFA

Noch einmal darf sich das ZDF über starke Quoten für die Champions League freuen: Das Finale zwischen Juventus Turin und Real Madrid lockte am Samstagabend knapp acht Millionen Fußballfans zu den Mainzern. Auch für Sky Sport war die Partie ein Erfolg.



04.06.2017

Eine Entscheidung, wo die Champions League künftig laufen wird, ist noch immer nicht bekannt gegeben worden. Zumindest einmal darf man sich an diesem Morgen in Mainz, wo man mittlerweile nicht davon ausgeht, den Zuschlag zu bekommen, über starke Quoten freuen. Das Finale des Wettbewerbs, in dem Real Madrid seinen Konkurrenten Juventus Turin bezwang, überzeugte am Samstagabend nämlich im Schnitt 7,83 Millionen Zuschauer und damit etwa genauso viele wie vor einem Jahr, als beide Madrider Clubs von 8,13 Millionen ZDF-Zuschauern gegeneinander antraten.

Das ZDF erreichte mit dem Spiel am Samstagabend einen stolzen Marktanteil von 28,7 Prozent. In der jungen Zielgruppe schalteten durchschnittlich 2,41 Millionen Zuschauer die Partie ein, womit das Zweite einen Marktanteil von sehr starken 26,9 Prozent markierte. Im Vergleich zum Vorjahr waren dies etwas mehr als eine halbe Million weniger. Im Schnitt erreichte das ZDF mit jedem Spiel in dieser Saison 6,78 Millionen Zuschauer und damit etwas weniger als vor einem Jahr. Mehr als zehn Millionen Zuschauer erreichte das ZDF erstmals in dieser Saison gar nicht.

Gegen den Fußball hatten es die anderen Sender schwer. Das Beste machte dabei noch RTL aus der Lage, indem man schlicht "Die größten RTL-Momente aller Zeiten" vom Neujahrstag wiederholte und damit durchschnittlich 2,45 Millionen Zuschauer unterhielt. In der Zielgruppe überzeugte die Wiederholung 1,20 Millionen Zuschauer und damit nur 360.000 weniger als bei der Premiere. Der Marktanteil fiel mit sehr guten 16,0 Prozent nun sogar etwas höher aus. Auch auf "Harry Potter und der Feuerkelch" war indes Verlass: Die Fortsetzung der Zauberlehrling-Reihe wollten bei Sat.1 im Schnitt 830.000 Zuschauer in der Zielgruppe sehen, was ordentlichen 10,0 Prozent entspricht. Insgesamt schalteten 1,53 Millionen Zuschauer ein.

Zurück zum Fußball, der nicht nur beim ZDF die Fans begeisterte. Auch Sky Sport übertrug die Partie aus Cardiff und erreichte im Schnitt 580.000 Zuschauer. Das entspricht einem guten Marktanteil von 2,1 Prozent. Besonders toll lief es für Sky Sport in der Zielgruppe. 330.000 Zuschauer entschieden sich hier lieber für die Übertragung im Bezahlfernsehen. Sky Sport erzielte damit einen tollen Marktanteil von 3,7 Prozent.

Im ZDF profitierte das "aktuelle sportstudio" übrigens nicht von der direkt davor im Programm befindlichen Live-Übertragung. Mit nur 1,93 Millionen Zuschauern war es eine eher durchschnittliche Ausgabe des Sportmagazins, das sich entsprechend auch mit zwölf Prozent begnügen musste. In der Zielgruppe blieben 640.000 Zuschauer dran, womit die Mainzer 10,7 Prozent markierten. Die Rahmenberichterstattung zur Champions League wollten am Samstagabend übrigens im Schnitt 5,02 Millionen Zuschauer im ZDF sehen, womit ein Marktanteil von 20,7 Prozent erreicht wurde.

