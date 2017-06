"Tatort", "Sherlock" und "Miss Marple": Ermittler punkten

© BBC

Das Erste holte am Pfingstmontag mit dem "Tatort" nicht nur den Tagessieg beim Gesamtpublikum, sondern belegte in der Zielgruppe sogar die ersten drei Plätze, weil auch "Sherlock" wieder gut lief. Bei kabel eins trumpfte unterdessen "Miss Marple" auf.



06.06.2017 - 09:05 Uhr

Dass Das Erste mit dem "Tatort" den Tagessieg holt, ist so wenig überraschend wie das Amen in der Kirche. Dass aber beim jungen Publikum gleich die ersten drei Plätze an den öffentlich-rechtlichen Sender gehen, ist dann doch durchaus bemerkenswert. Zunächst mal: Den Tagessieg sicherte sich auch hier der "Tatort". 7,9 Millionen Zuschauer sahen den Berliner Fall "Amour Fou" insgesamt, das reichte beim Gesamtpublikum für 24,8 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigne wurden 21,4 Prozent erzielt.

Und nachdem sich direkt dahinter die "Tagesschau" platzierte, die allein im Ersten auf einen Marktanteil von 18,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam (7,12 Millionen Zuschauer insgesamt, 25,5 Prozent Marktanteil - die Zuschauer u.a. in den Dritten nicht mitgezählt), zählte auch noch "Sherlock - Der lügende Detektiv" mehr 14- bis 49-jährige Zuschauer als alle Sendungen der Privatsender vom Montag. Im Vergleich zum Staffelauftakt am Sonntag kamen zwar ein paar Zuschauer abhanden, mit 2,97 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 11,8 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 13,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen dürfte man bei der ARD aber trotzdem vollauf zufrieden sein, vor allem mit Blick auf die Jüngeren.

Doch noch eine andere Ermittlerin war am Montagabend sehr gefragt: Miss Marple. kabel eins kann mit den Klassikern aus den 60ern regelmäßig punkten - so auch am Pfingstmontag. Der Film "Miss Marple: Mörder Ahoi" holte hervorragende 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington" im Anschluss 9,3 Prozent. Insgesamt hatten 1,88 Millionen Zuschauer ab 20:15 Uhr eingeschaltet, beim zweiten Film waren dann noch immer 1,68 Millionen Zuschauer dabei. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg damit von zunächst 6,0 sogar noch auf 7,9 Prozent an.

Stärkster ARD-Verfolger beim jüngeren Publikum war aber trotzdem RTL, wo "Der Kaufhaus Cop 2" zumindest halbwegs solide 12,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Zufriedener wird man trotzdem bei Sat.1 sein, wo "Männerhort" mit 11,2 Prozent Marktanteil deutlich über dem Senderschnitt lag. ProSieben zeigte an Pfingstmontag in der Primetime keine Filme, sondern wiederholte alte "Big Bang Theory"-Folgen - was keine allzu gute Idee war. Um 20:15 Uhr lag der Marktanteil bei nur 7,0 Prozent bei den 14- bsi 49-Jährigen. Dann ging's zwar langsam Stück für Stück bergauf - doch selbst um 22:36 Uhr bei der sechsten und letzten Folge des Abends war der Marktanteil mit 9,3 Prozent noch einstellig. Das ZDF zeigte an Pfingstmontag ebenfalls keine besonderen Anstrengungen und wiederholte einen Inga-Lindström-Film. "Liebe deinen Nächsten" blieb mit 3,76 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 11,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen erwartungsgemäß dann auch blass.

