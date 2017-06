RTL II und Vox trotzen erfolgreich dem Fußball

© VOX

Das Testspiel der deutschen Nationalelf dominierte am Dienstag das TV-Geschehen - das bedeutet aber nicht, dass daneben nicht Platz für andere Erfolge war. "Sing meinen Song" zeigte sich bei Vox ebenso unbeeindruckt wie "Hartz und herzlich" bei RTL II.



07.06.2017 - 09:04 Uhr von Uwe Mantel 07.06.2017 - 09:04 Uhr

7,99 Millionen Zuschauer sahen am Dienstagabend die Übertragung des Testspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Dänen im ZDF. Die Quoten waren ohne Frage gut - doch bei Marktanteilen von 26,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 20,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ist auch klar: Es blieb durchaus noch genug vom Kuchen, damit auch andere Sender Erfolge feiern konnten. Und die findet man am Dienstagabend beispielsweise bei RTL II und Vox.

Die Langzeit-Doku-Reihe "Hartz und herzlich" erweist sich für RTL II derzeit als voller Erfolg. 1,34 Millionen Zuschauer sahen zu, das waren sogar nochmal über 100.000 mehr als zum Auftakt in der vergangenen Woche. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war zwar leicht rückläufig, lag mit 8,0 Prozent aber trotzdem auf einem hervorragenden Niveau. Die Verlegung vom Samstagabend, wo Anfang 2016 die erste Staffel mit im Schnitt 5,4 Prozent Marktanteil zu sehen war, auf den Dienstagabend, hat sich angesichts dessen als goldrichtig erwiesen.

Auch sonst gab es für das zuletzt etwas gebeutelte RTL II am Dienstag mehrere gute Signale. So lief es auch am späten Abend für "Der Jugendknast" mit 6,8 Prozent und "Der Knast - Schwerverbrecher am Limit" mit 8,0 Prozent gut. Zudem erwischten auch die Soaps am Vorabend angesichts einen erfolgreichen Tag. "Köln 50667" lag bei 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigenj, "Berlin - Tag & Nacht" kam auf 8,3 Prozent. Nur am Nachmittag tat sich auch das kurzfristig wieder ins Programm genommene "Hilf mir!" schwer. Um 15 Uhr reichte es zwar noch für 4,5 Prozent Marktanteil, die zweite Folge musste sich dann aber mit 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben.

Vox hingegen konnte nachmittags wieder mit zweistelligen Marktanteilen für "Shopping Queen", "4 Hochzeiten und eine Traumreise" und "Zwischen Tüll und Tränen" aufwarten. Hier lief es dafür am Vorabend schwächer. "Hautnah: Die Tierklinik" lag mit 6,1 Prozent unter dem Soll, "Das perfekte Dinner" kam auf 6,7 Prozent. Dafür punktete wie eingangs erwähnt "Sing meinen Song" trotz Fußball auch in Woche 3 in der Primetime. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 12,7 Prozent nur minimal unter dem Wert der Vorwoche. Insgesamt sahen sogar mehr zu als bei den ersten beiden Folgen, 2,14 Millionen Zuschauer waren es insgesamt - hier half nicht zuletzt wohl auch das schlechte Wetter.

"Die Lena-Story" hielt sich im Anschluss ebenfalls noch bei starken 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,48 Millionen Zuschauer blieben insgesamt dran. "Meylensteine" tat sich dann allerdings schwerer als zuletzt und konnte mit 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen das Quotenniveau nicht halten. Richtige Probleme hatte den ganzen Abend über kabel eins, wo allerdings auch nur eine Wiederholung von "Achtung Abzocke" lief, die mit 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe unterging. Da konnte im Anschluss auch das "K1 Magazin" mit 3,9 Prozent nichts mehr retten.

Teilen