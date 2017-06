Bestwert für Sat.1-"Schlagzeilen", True Crime ausbaufähig

© Sat.1

Mit einer neuen Folge von "21 Schlagzeilen" ist Sat.1 am Mittwochabend erstaunlich gut gefahren, das neue True-Crime-Format "Dem Tod auf der Spur" fiel danach aber leicht ab. Den Primetime-Sieg in der Zielgruppe sicherte sich RTL.



08.06.2017 - 08:54 Uhr von Timo Niemeier 08.06.2017 - 08:54 Uhr

Mit seiner Rankingshow "15 Dinge" hat Sat.1 in den vergangenen Wochen kein Glück am Mittwoch gehabt, der durchschnittliche Marktanteil lag bei rund sieben Prozent. Nun hat man mit "21 Schlagzeilen" gleich die nächste Sendung dieser Art gezeigt - und für die erste von vier neuen Folgen lief es dann auch prompt besser. 900.000 junge Zuschauer schalteten ein, das entsprach 9,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Damit lief es in der Primetime nur für RTL und ProSieben noch besser.

Insgesamt sahen sich 2,13 Millionen Menschen die Sendung mit Matthias Killing an, das war sogar ein neuer Bestwert. Die bislang gezeigten Ausgaben der Reihe blieben allesamt unter der Marke von zwei Millionen Zuschauern. Das im Anschluss gezeigte, neue Format "Dem Tod auf der Spur - Die Fälle des Prof. Tsokos" konnte da nicht ganz mithalten, 560.000 junge Zuschauer führten zu 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt kam das neue Format auf 1,55 Millionen Zuschauer.

Eine gute Nachricht kommt für Sat.1 aber aus der Früh: Das "Frühstücksfernsehen" kam auf 500.000 Zuschauer und 18,2 Prozent Marktanteil - das ist ein neues Jahresbestwert. Zum Vergleich: RTL unterhielt und informierte zur gleichen Zeit nur 380.000 Menschen mit "Guten Morgen Deutschland", der Marktanteil lag mit 12,1 Prozent deutlich unter dem von Sat.1.

Den Primetime-Sieg sicherte sich RTL: "I Like die 2000er" kam auf 1,26 Millionen junge Zuschauer und 13,4 Prozent. Damit konnte sich die Sendung mit Jan Köppen deutlich von ihrem Tiefstwerten aus den vergangenen zwei Wochen entfernen, als nur knapp zweistellige Werte gemessen wurden. Insgesamt sahen 2,19 Millionen Menschen zu. "Stern TV" erreichte im Anschluss noch 1,52 Millionen Gesamtzuschauer und 11,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

RTL II erzielte immerhin am späten Abend zufriedenstellende Quoten. Zunächst sah es für die "Teenie-Mütter" mit 5,2 Prozent Marktanteil und 810.000 Zuschauern aber noch sehr düster aus. "Die Babystation" steigerte sich im Anschluss schon auf bessere 990.000 Zuschauer und 5,8 Prozent. "Wunschkinder" erreichte ab 22:15 Uhr schließlich 6,5 Prozent. Als wenig sinnvoll erwies es sich, im Anschluss eine Folge von "Autopsie - Mysteriöse Todesfälle" zu zeigen, das überhaupt nicht in dieses Baby-Line-Up passte und dementsprechend mit 3,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern abgestraft wurde.

