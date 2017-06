Fußball bei RTL Nitro mau, "Chicago" fällt bei Vox zurück

© RTL NITRO

Mit dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Schweden und Frankreich konnte RTL Nitro am Freitagabend nur wenige Fußballfans begeistern. Bei Vox gab unterdessen der "Chicago"-Dreier nach dem vergleichsweise erfolgreichen Crossover wieder spürbar nach.



Während die deutsche Nationalmannschaft im großen RTL kickt, darf sich RTL Nitro den übrigen Mannschaften widmen. Am Freitagabend übertrug der Männersender etwa das Qualifikationsspiel zwischen Schweden und Frankreich, konnte damit allerdings nur durchwachsene Werte erzielen. Nur 420.000 Zuschauer wollten insgesamt die erste Halbzeit des Spiels sehen. Mit der zweiten Halbzeit steigerte sich RTL Nitro zwar immerhin auf insgesamt 540.000 Zuschauer, in der Zielgruppe gab es allerdings keine Bewegung.

Hier sahen, wie auch bei der ersten Halbzeit, im Schnitt 150.000 Zuschauer zu. RTL Nitro erzielte mit dem Spiel 1,9 Prozent und bewegte sich leicht unterhalb des Senderschnitts. Mit seinen Kriminaldokus ist der Spartenkanal freitags sonst Besseres gewohnt. Die Vorberichte wurden diesmal von insgesamt 250.000 Zuschauern gesehen. In der Zielgruppe schalteten 90.000 Zuschauer ein, was 1,3 Prozent entspricht. In der Halbzeitpause sackte der Marktanteil mit 70.000 Zuschauern auf miese 0,8 Prozent herab; nach dem Spiel blieben aber immerhin fast alle Zuschauer in der Zielgruppe dran. mit 140.000 Zuschauern reichte es hier wie beim Spiel für 1,9 Prozent. Insgesamt sahen 410.000 Zuschauer die Nachbesprechung.

Ernüchterung dürfte auch bei Vox herrschen. Nachdem sich die "Chicago"-Serien dank des Crossovers in der vergangenen Woche deutlich steigern konnten, ging es nun wieder nach unten. "Chicago Fire" konnte zur besten Sendezeit zwar noch genau eine Million Zuschauer erreichen, bis zu "Chicago P.D." waren davon diesmal aber nur noch 730.000 übrig. In der Zielgruppe startete Vox mit 450.000 Zuschauern und 5,9 Prozent in den Abend und beendete den "Chicago"-Dreier mit "Chicago P.D." mit nur noch 290.000 Zuschauern und mageren 3,6 Prozent. "Chicago Med" unterhielt dazwischen 450.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit Vox 4,6 Prozent erzielte.

Erfolgreich war dagegen sixx unterwegs. "Crazy Clips – Die witzigsten Videos der Welt" starteten dort zwar anfangs schwach, legten aber schon mit der zweiten Folge von 60.000 auf 190.000 Zuschauer in der Zielgruppe zu. Der Marktanteil steigerte sich von 0,8 auf 2,3 Prozent. Im Laufe des Abends, den sixx komplett mit "Crazy Clips" bespielt, legte der Frauensender auf bis zu 230.000 Zuschauer in der Zielgruppe und Marktanteile von bis zu 3,2 Prozent zu. Insgesamt waren in der Spitze 310.000 Zuschauer dabei. Auch tagsüber lief es für sixx stellenweise prächtig: Zwei Folgen der "Super-Makler" erreichten mit jeweils 90.000 Zuschauern in der Zielgruppe am Nachmittag Marktanteile von 2,9 und 3,0 Prozent. Auch "Die Flohmarkt-Challenge" schwamm zuvor auf dieser Quotenwelle. Am Vorabend holte der Klassiker "Gilmore Girls" 2,2 Prozent.

Mau verlief der Freitagabend für die Familiensender. Der Disney Channel konnte mit "Super Buddies" gerade einmal 220.000 Zuschauer zum Einschalten bewegen. Insgesamt reichte das nur für 0,8 Prozent. In der Zielgruppe schalteten lediglich 70.000 Zuschauer ein, womit der Disney Channel nicht über magere 0,9 Prozent hinaus kam. Auch bei Super RTL bestand am Freitagabend noch reichlich Luft nach oben. "Sammy Abenteuer – Die Suche nach der geheimen Passage" wurde dort in der Zielgruppe nur von 160.000 Zuschauern gesehen, womit die Köllner es auf einen Marktanteil von 2,0 Prozent brachten. Insgesamt schalteten 400.000 Zuschauer ein, die alle auch noch "Tom und Jerry" im Anschluss an den Film sahen. Zwei alte Folgen von "Vermisst" brachten es am späteren Abend dann noch auf jeweils 2,6 Prozent in der Zielgruppe.

