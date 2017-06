WM-Qualifikation: Nationalelf rettet RTL den Tag

© RTL

Am Samstag tat sich RTL durchgehend schwer: Die Scripted-Realitys kommen bei den Zuschauern nicht an und auch die Formel 1 überzeugte nur in Teilen. Da kam der Qualifikationskick der Nationalelf mit über sieben Millionen Zuschauern den Kölnern gerade recht.



11.06.2017 - 08:58 Uhr von Marcel Pohlig 11.06.2017 - 08:58 Uhr

Dass ein Gegner wie San Marino keine wirkliche Spannung bieten wird, haben auch einige Fußballfans bereits vorhergesehen und sich den Qualifikationskick bei RTL am Samstagabend gespart. Mit durchschnittlich 7,22 Millionen Zuschauern war es, auf natürlich hohem Niveau, die bislang schwächste Begegnung der aktuellen Qualifikationsphase. Dabei konnte RTL im Verlauf des Spiels aber immerhin Zuschauer hinzugewinnen: Die erste Halbzeit wurde im Schnitt von 6,89 Millionen Zuschauer gesehen, während bei der zweiten dann 7,55 Millionen Fußballfans das Match verfolgten. Der Marktanteil bewegte sich insgesamt damit zwischen sehr starken 27,5 und 29,7 Prozent.

In der Zielgruppe wurde das Match zunächst von genau zwei Millionen Zuschauern gesehen. Nach der Halbzeitpause verfolgten 2,17 Millionen Zuschauer die Partie. RTL erreichte damit Marktanteile von jeweils 28,7 Prozent. 1,03 Millionen Zuschauer blieben hinterher auch noch für die Nachberichte und Highlights der anderen Begegnungen dran, womit RTL immerhin noch 16,2 Prozent erreichte. Insgesamt blieben 2,86 Millionen Zuschauer dran, was ebenfalls 16,2 Prozent entspricht. Die Vorberichterstattung wurde von durchschnittlich 3,02 Millionen Zuschauern verfolgt. In der Zielgruppe sahen hier 830.000 Zuschauer zu, was 15,8 Prozent entspricht.

Auch wenn es eine zuschauerärmere Partie war: Das Spiel der deutschen Herren gegen San Marino war für RTL freilich dennoch ein großer Erfolg. Und ein wichtiger noch dazu: Denn abseits des Fußballs sollte es am Samstag überhaupt nicht rund laufen. Das Qualifying der Formel 1 schlug sich am Vorabend mit einer halben Million Zuschauer in der Zielgruppe und 12,7 Prozent dabei noch am besten. Doch im Tagesprogramm sucht man einen Erfolg vergeblich: "Die Trovatos" verfehlten gleich mit vier Folgen die Zweistelligkeit und pendelten zwischen 7,0 und 9,5 Prozent, vier Folgen der "Verdachtsfälle" am Vormittag zwischen 6,0 und 10,3 Prozent und davor waren die "Fakten-Checker" mit nur 5,2 Prozent von soliden Werten auch weit entfernt. Auch das Freie Training der Formel 1 konnte am frühen Abend mit 230.000 Zuschauern in der Zielgruppe und nur 7,6 Prozent nichts reißen.

Dies zeigt einmal mehr, wie wichtig die Fußballrechte für die Kölner sind: Nur dank des Fußballabends gelang es RTL überhaupt, die vielen Baustellen im Programm auszugleichen und sich auf einen zweistelligen Marktanteil Tagesmarktanteil von diesmal 14,1 Prozent zu manövrieren (zur Top 15 in unserer Zahlenzentrale). Der Tagessieg war den Kölnern damit sicher; übrigens auch beim Gesamtpublikum, wo RTL im Schnitt 14,4 Prozent einfuhr.

