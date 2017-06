Confed-Cup: Sechs Millionen sahen deutschen Auftakt

© ZDF

Das erste Spiel der deutschen Nationalelf gegen Australien war die meistgesehene Sendung des Montags - die ganz hohen Reichweiten waren an einem sommerlich heißen Nachmittag aber noch nicht drin.



20.06.2017 - 09:07 Uhr von Uwe Mantel 20.06.2017 - 09:07 Uhr

6,07 Millionen Zuschauer sahen am Montag im ZDF den Auftakt-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Australier beim Confed-Cup - damit war die Fußball-Übertragung die meistgesehene Sendung des Tages. Dass die Reichweite hinter üblichen Zahlen deutscher Teams bei Turnieren zurückblieb, lässt sich einfach erklären: Die Partie wurde bereits um 17 Uhr angepfiffen - und draußen herrschten sommerliche Temperaturen von über 30 Grad.

Trotzdem reichte es für einen Marktanteil von immerhin 39,6 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 32,9 Prozent Marktanteil erzielt. Auch beim jüngeren Publikum sicherte sich die Fußball-Übertragung mit 1,5 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern übrigens den Tagessieg.

Das ZDF lag dann später auch in der Primetime vorn. Die Wiederholung des Films "Nachtschicht - Wir sind alle keine Engel" wollten immerhin 3,76 Millionen Zuschauer sehen, was 14,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film mit 9,9 Prozent Marktanteil ebenfalls weit über dem üblichen ZDF-Niveau. "Hirschhausens Check-Up" im Ersten musste in der zweiten Woche hingegen deutlich Federn lassen: 2,47 Millionen Zuschauer sahen nur noch zu, das waren über 800.000 weniger als in der vergangenen Woche. Der Marktanteil ging auf 9,9 Prozent beim Gesamtpublikum zurück, 6,2 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch "Hart aber fair" tat sich im Anschluss schwer: 2,22 Millionen Zuschauer sahen den Talk, die Marktanteile lagen bei 8,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

