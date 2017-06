"Halligalli" verabschiedet sich mit versöhnlichen Quoten

© ProSieben/Marco Justus Schöler

Die letzte Ausgabe von "Circus Halligalli" hat ProSieben gute Quoten beschert. Trotz schwachen Vorlaufs erreichte die Show den besten Marktanteil seit drei Monaten, "The Flash" versagte im Anschluss trotzdem.



Die Quotensorgen, die ProSieben in den vergangenen Wochen und Monaten mit "Circus Halligalli" hatte, waren groß. Seit Mitte März kam die Show fast durchgängig nur noch auf einstellige Marktanteile in der Zielgruppe, erst Anfang dieses Monats fiel man mit einem Rock-am-Ring-Spezial auf den bereits im April aufgestellten Tiefstwert in Höhe von 6,5 Prozent Marktanteil. Von diesen Werten war das Finale nun ein gutes Stück entfernt.

Zum Abschluss erreichten Joko und Klaas 720.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei 10,8 Prozent. Das war übrigens auch der beste Wert seit Anfang März: In der Sendung damals wurde Goslinggate aufgelöst. Auch wenn man die gesamte Staffel betrachtet war es der zweitbeste Wert. Insgesamt sahen 870.000 Menschen zu. Auf Staffelsicht reichte es dennoch nur zu rund 8,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, damit verlor die Show noch einmal einen halben Prozentpunkt gegenüber dem Durchlauf davor. Die finale Staffel war zudem die schwächste in der Geschichte des Formats.

Auf das Vorprogramm konnte sich "Circus Halligalli" übrigens nicht verlassen: Alle vier Folgen der "Simpsons" blieben bei einstelligen Marktanteilen hängen, in der Spitze kam die Serie auf 9,5 Prozent Marktanteil und 1,02 Millionen Zuschauer. Auch der Auftakt in die neue "The Flash"-Staffel konnte trotz "Halligalli"-Anschub nicht punkten und fiel ab 23:45 Uhr auf 350.000 Zuschauer und 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Gotham" holte danach sogar nur noch 6,3 Prozent.

