Knapp neun Millionen sehen deutschen U21-EM-Triumph

© ZDF

Zum zweiten Mal sicherte sich die deutsche U21-Nationalelf am Freitagabend eine Europameisterschaft und bescherte dem ZDF ganz nebenbei starke Quoten. Während ProSieben dagegen chancenlos blieb, darf man bei RTL und beim Ersten dennoch zufrieden sein.



01.07.2017 - 09:11 Uhr von Marcel Pohlig 01.07.2017 - 09:11 Uhr

Ein Treffer von Mitchell Weiser brachte die deutschen U21-Herren am Freitagabend zum Jubeln; zum zweiten Mal überhaupt sicherte sich der DFB den Titel bei einer U21-Europameisterschaft. Das gefiel freilich nicht nur den Spielern, sondern auch Millionen Fußballfans zuhause. 8,71 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel im Schnitt im Zweiten, das sich damit natürlich den Tagessieg sicherte und einen Marktanteil von 30,5 Prozent erzielte. Auch in der Zielgruppe lag das Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Spanien mit 2,54 Millionen Zuschauern an der Spitze. Hier erreichte das ZDF tolle 28,2 Prozent. Die Rahmenberichterstattung wurde insgesamt von 6,46 Millionen Zuschauern verfolgt.

Stärkster Verfolger des Fußballs war beim jungen Publikum RTL, das allerdings in dieser Woche noch kurzfristig das Programm änderte und anstelle der Premiere von "The Wall" lieber eine Wiederholung von "Die 100 abenteuerlichsten Tiere vor laufender Kamera" einschob. 1,10 Millionen Zuschauer ließen sich von der Schnipselshow unterhalten, womit die Kölner angesichts der Konkurrenz solide 12,7 Prozent erzielten. Insgesamt schalteten 2,29 Millionen Zuschauer ein, womit RTL einen Marktanteil von 8,1 Prozent markierte. Mit dem Bühnenprogramm von Ralf Schmitz erreichte RTL in der Zielgruppe 810.000 Zuschauer, womit 11,6 Prozent erzielt wurden.

Auch ProSieben, das allerdings ohnehin nur eine Wiederholung von "Fluch der Karibik" eingeplant hatte, stellte am Freitag das Programm um, was allerdings nicht ansatzweise so gut funktionierte wie bei RTL. Mit "Runner, Runner" hatte der Sender nämlich überhaupt keine Chance und konnte nur 320.000 Zuschauer in der Zielgruppe einsammeln. ProSieben erzielte damit miese 3,8 Prozent und landete damit auch weit hinter Sat.1, das mit "Bat Teacher" immerhin noch 590.000 Zuschauer und 6,8 Prozent erreichte. Während es dort mit "Jetzt wird‘s tierisch!" nach unten auf 5,7 Prozent und mit den "Old Ass Bastards" anschließend sogar auf nur noch 4,2 Prozent nach unten ging, konnte sich "The Counselor" bei ProSieben mit 370.000 Zuschauern in der Zielgruppe auf 5,2 Prozent steigern. Ein Hit war aber auch das natürlich nicht.

Insgesamt darf man auch beim Ersten zufrieden sein. Der Fernsehfilm "Eins ist nicht von dir" wurde dort zur besten Sendezeit von 3,54 Millionen Zuschauern gesehen, womit Das Erste insgesamt der stärkste Verfolger des Fußballs in der Primetime war und ein Marktanteil von 12,6 Prozent erzielt wurde. Auch in der jüngeren Zielgruppe schlug sich der Film mit 550.000 Zuschauern und 6,4 Prozent durchaus wacker.

Teilen