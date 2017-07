kabel eins: "Rosewood" startet mit ordentlichen Quoten

© kabel eins

Der Abend ist fest in der Hand von "Hawaii Five-0", doch am späten Abend durfte mit "Rosewood" auch mal wieder ein Neustart ran. Der Auftakt verlief ordentlich. Während RTL II mit "Harry und Sally" wenig Glück hatte, drehte Vox am späten Abend so richtig auf.



02.07.2017 - 09:22 Uhr von Marcel Pohlig 02.07.2017 - 09:22 Uhr

kabel eins hat am späten Abend mal wieder eine neue Serie an den Start gebracht. "Rosewood" darf dort nach drei Folgen "Hawaii Five-0" nun die Zuschauer unterhalten. Mit 370.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 5,9 Prozent klappte dies zum Auftakt auch ganz gut. Blickt man nur auf den Marktanteil, war der Neustart auch das erfolgreichste Glied des Serienabends von kabel eins, nachdem besagtes "Hawaii Five-0" zuvor mit 270.000 Zuschauern und 3,6 Prozent den Abend eröffnete und sich über 4,3 Prozent auf letztlich 420.000 Zuschauer und 5,4 Prozent steigerte. Insgesamt sahen am Ende 1,14 Millionen Zuschauer zu.

Ein Abend der gemischten Gefühle erlebte Sat.1. Zwar lief es zur besten Sendezeit für "Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen" mit 820.000 Zuschauern und 10,4 Prozent durchaus gut, doch danach wollte dem Sender nicht mehr wirklich etwas gelingen. "Conan" fiel auf 390.000 Zuschauer herab und markierte damit magere 6,0 Prozent. Insgesamt ging es von 1,69 Millionen Zuschauern auf 930.000 nach unten. Als nach Mitternacht dann noch "ran Boxen" auf dem Programm stand, reichte es beim ersten Kampf zwischen Michael Smolik und Roland Dabinovci auch nur für insgesamt 630.000 Zuschauer und 6,5 Prozent in der Zielgruppe. Auch der Kampf zwischen Marie Lang und Claire Clements kam nicht über 6,4 Prozent hinaus. Die Highlights in der tiefen Nacht erreichten gar nur noch 2,7 Prozent.

"Harry und Sally" ist dagegen nicht unbedingt ein Streifen, mit dem man insbesondere junge Zuschauer anlocken kann. RTL II versuchte sein Glück mit dem Spielfilm und erreichte damit lediglich 190.000 Zuschauer. Mehr als 2,4 Prozent waren damit nicht drin. Anschließend sollte es mit der Zombie-Serie "The Walking Dead" sogar noch mieser laufen, wurden anfangs doch nur 120.000 Zuschauer und miese 1,6 Prozent erreicht. Die zweite Folge steigerte sich immerhin auf 280.000 Zuschauer, war mit nur 4,4 Prozent aber auch noch kein Erfolg. Insgesamt ging es von 320.000 auf 460.000 Zuschauer nach oben. Die dritte Folge bewegte sich absolut auf diesem Niveau, brachte es um Mitternacht aber immerhin auf 5,8 Prozent.

An Vox kam kabel eins allerdings nicht vorbei. "72 Stunden – The Next Three Days" schalteten zur besten Sendezeit 1,06 Millionen Zuschauer ein. In der Zielgruppe waren es zwar nur 470.000 Zuschauer und ausbaufähige sechs Prozent. Doch mit "Medical Detectives" landeten die Kölner dann wieder einen größeren Erfolg. Die erste Folge unterhielt 570.000 Zuschauer in der Zielgruppe und brachte es damit auf 8,7 Prozent, die zweite legte um 10.000 Zuschauer zu und erreichte gegen Mitternacht damit starke 12,3 Prozent und mit einer weiteren Folge waren in der frühen Nacht gar 15,0 Prozent drin.

