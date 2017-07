RTL II landet mit "Into the Blue" deutlich vor Sat.1

© RTL II

Freitags verzeichnet RTL II mit seinen Spielfilmen zuletzt immer wieder tolle Werte. Am Freitagabend konnten die Grünwalder mit "Into the Blue" nun auch Sat.1 hinter sich lassen. Ohnehin lief es in der Zielgruppe nur für ProSieben und RTL besser.



08.07.2017 - 09:21 Uhr von Marcel Pohlig 08.07.2017 - 09:21 Uhr

RTL II mag derzeit zwar die ein oder andere Baustellen im Programm haben. Der Freitagabend gehört da aber nicht dazu. Mit dem Spielfilm "Into the Blue" erreichte RTL II in dieser Woche 630.000 Zuschauer in der Zielgruppe und damit einen prächtigen Marktanteil von 8,8 Prozent. Die Grünwalder gehörten damit zu den erfolgreichsten Privatsendern in der Primetime; nur RTL und ProSieben waren noch gefragter. Dort interessierten sich 740.000 Zuschauer für "Captain America: The First Avenger", womit 10,4 Prozent erreicht wurden. Insgesamt schalteten 1,31 Millionen Zuschauer ein, während sich 1,13 Millionen für RTL II entschieden.

Erfolgreich war RTL II auch noch mit dem nachfolgenden Spielfilm "The Reef – Schwimm um dein Leben", der zwar nicht ganz so stark wie zuvor "Into the Blue" lief. Mit 430.000 Zuschauern brachte es der Sender aber dennoch noch auf sehr ordentliche 7,2 Prozent. Insgesamt blieben 730.000 Zuschauer dran. ProSieben konnte am späteren Abend sogar noch ein wenig zulegen und steigerte sich mit "Krieg der Götter" auf 11,2 Prozent. 620.000 Zuschauer wurden am späteren Abend mit dem Streifen noch in der Zielgruppe erreicht. Insgesamt interessierten sich 970.000 Zuschauer für "Krieg der Götter".

Sat.1 fällt es unterdessen deutlich schwerer, sich am Freitagabend mit Filmen über dem Wasser zu halten. "Das gibt Ärger" wollten zur besten Sendezeit insgesamt nur 850.000 Zuschauer sehen. In der Zielgruppe schalteten nicht mehr als 450.000 Zuschauer ein, womit Sat.1 lediglich einen Marktanteil von 6,3 Prozent erreichte. "Jetzt wird's tierisch" lief anschließend ähnlich schwach wie in den vergangenen Wochen und erzielte auch nur 6,2 Prozent; 420.000 Zuschauer sahen die Sendung in der Zielgruppe. Insgesamt legte Sat.1 mit "Jetzt wird's tierisch" dabei sogar auf 960.000 Zuschauer zu. Richtig bitter wurde es aber erst danach, als "Old Ass Bastards" nur 3,8 Prozent holte und "Sechserpack" gar auf desaströse 2,3 Prozent stürzte.

