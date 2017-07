kabel eins punktet mit "Trucker Babes", Maxx mit Robotern

© kabel eins

Die Entscheidung, die "Trucker Babes" nicht gegen den Confed-Cup in den Ring zu schicken, hat sich ausgezahlt: Die verspätete Premiere des neuen kabel-eins-Formats lief gut. ProSieben Maxx punktete unterdessen mit Robotern und Drohnen.



10.07.2017 - 09:42 Uhr von Uwe Mantel 10.07.2017 - 09:42 Uhr

kabel eins entschied in der vergangenen Woche kurzfristig, seine neueste Eigenproduktion "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" um eine Woche zu verschieben, um zum Auftakt nicht gegen das Finale des Confed-Cups ran zu müssen. Das hat sich ausgezahlt: Ohne diese übermächtige Konkurrenz legten die "Trucker Babes" nämlich einen richtig guten Einstand hin: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 6,1 Prozent deutlich über dem Senderschnitt. 1,01 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Auch "Abenteuer Leben am Sonntag" konnte im Anschluss noch gute 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen.

Noch besser schlug sich am Sonntagabend allerdings die Konkurrenz von RTL II. Dort holte erst der Klassiker "Der weiße Hai" 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe sich "Shark Night" sogar noch auf 7,7 Prozent steigerte. Das "Nachrichtenjournal" nach Mitternacht erzielte dann übrigens sogar 9,7 Prozent Marktanteil. in der klasssischen Zielgruppe. Vox war damit ungewöhnlicherweise mal der schwächste der Privatsender der zweiten Generation: "Promi Shopping Queen" kam nicht über 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, es handelte sich allerdings auch nur um eine Wiederholung.

ProSieben Maxx setzt am späten Sonntagabend nun immer auf Roboter und Drohnen - und das lief richtig gut. Die kämpfenden Roboter in der "Robot Combat League" erreichten um 22 Uhr zunächst noch 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, steigerten sich mit der zweiten Folge dann aber auf richtig gute 2,3 Prozent Marktanteil. Auch die "Drone Racing League" lief mit 1,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugend. Gegen die Männersender-Konkurrenz von RTL Nitro kam ProSieben Maxx trotzdem nicht an: Der "CSI"-Abend erzielte dort Marktanteile zwischen 2,3 und 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

