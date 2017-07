"Sing meinen Song" verabschiedet sich bärenstark

© Vox/Markus Hertrich

Am Dienstag hat Vox das Finale von "Sing meinen Song" gezeigt und kann sehr zufrieden sein: Die zu Ende gegangene Staffel hat sich noch einmal spürbar gesteigert. Das Finale erreichte nun wieder richtig gute Werte. Aber auch RTL II kann zufrieden sein.



12.07.2017 - 08:58 Uhr von Timo Niemeier 12.07.2017 - 08:58 Uhr

Nachdem "Bones" in der vergangenen Woche beim jungen Publikum vor "Sing meinen Song" lag, konnte die Musikshow nun den Tagessieg in der Primetime zurückerobern. Mit 1,27 Millionen jungen Zuschauern und 14,4 Prozent Marktanteil lag man deutlich vor der US-Serie bei RTL. Insgesamt schalteten 2,12 Millionen Menschen ein, auch hier hatte "Bones" das Nachsehen. Für Vox endet damit auch die erfolgreichste "Sing meinen Song"-Staffel aller Zeiten.

Marktanteils-Trend: Sing meinen Song - Das Tauschkonzert



Schon in den Jahren zuvor kam die Musikshow im Schnitt auf zweistellige Marktanteile, nach den rund 11,2 Prozent aus dem Vorjahr ging es nun aber noch einmal deutlich nach oben. Die neun regulären Ausgaben erreichten im Schnitt einen Wert in Höhe von 14,2 Prozent - ein schöner Erfolg für den Sender. Mitte Juni knackte die Sendung erstmals sogar die 20-Prozent-Marke. Damit wäre dann auch bewiesen, dass das Format auch ohne Xavier Naidoo funktioniert. Insgesamt lag die Reichweite im Mittel bei 2,1 Millionen. In der kommenden Woche zeigt Vox noch einen Zusammenschnitt aus allen Staffeln, diese Folge gehört also nicht zum aktuellen Durchlauf.

Die starken "Sing meinen Song"-Werte halfen schließlich auch Daniel Wirtz wieder auf die Beine. Nach den enttäuschenden 6,6 Prozent in der vergangenen Woche reichte es an diesem Dienstag wieder zu deutlich besseren 10,8 Prozent - besser lief es für "One Night Song" noch nie. 650.000 junge Zuschauer schalteten ein. Insgesamt erreichte das Format 1,01 Millionen Menschen. Im Vergleich zur Vorwoche konnte die Reichweite damit fast verdoppelt werden, die Sendung startete nun aber auch rund eine halbe Stunde früher.

Zufrieden kann man auch bei RTL II sein: "Der Trödeltrupp" erreichte zur besten Sendezeit 1,31 Millionen Zuschauer und kam damit in der Zielgruppe auf 5,8 Prozent Marktanteil. Die "Pop-Giganten" kamen mit ihren Sommerhits ab 22:15 Uhr sogar noch auf sehr gute 8,0 Prozent, 900.000 Menschen waren am späten Abend noch bei der neuesten Ausgabe der Musiksendung mit dabei. Kabel eins kann mit seinen Primetime-Formaten ebenfalls zufrieden sein: "Achtung Abzocke" und das "K1 Magazin" landeten bei 5,7 und 6,3 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Dafür lief es für den Sender am Vorabend gewohnt schwach: Hier blieben "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" bei 3,2 und 3,7 Prozent Marktanteil hängen.

