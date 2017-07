Auch "Code Black" hilft ProSieben nicht aus Quotenloch

ProSieben hat "Supergirl" in die tiefe Nacht verbannt, die Quotenprobleme am Mittwochabend sind damit aber nicht gelöst. "Code Black" läuft ebenfalls mies. Auch bei Vox kann man nicht zufrieden sein, kabel eins punktete mit Filmen.

Die gute Nachricht für ProSieben: "Supergirl" sorgt nun nicht mehr für schlechte Quoten am Mittwochabend. Seit dieser Woche läuft die Serie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch - ab 1:40 Uhr. Die schlechte Nachricht für den Sender: "Code Black" läuft ebenfalls richtig mies. Schon die Ankündigung von ProSieben, die Krankenhausserie anstelle von "Supergirl" zu zeigen, überraschte, holte sie im vergangenen Sommer doch schon nur noch Werte weit unterhalb des Senderschnitts.

Die Rückkehr ins Programm geriet nun mit 560.000 Zuschauern und 5,2 Prozent Marktanteil zum Desaster - diese Werte ist man beim Sender am Mittwochabend aber längst gewohnt. "This Is Us" performte im Vorfeld nur unwesentlich besser und blieb bei 6,1 Prozent hängen. Erneut konnte die US-Serie nicht von "Grey’s Anatomy" profitieren, die zur besten Sendezeit noch auf 1,42 Millionen Zuschauer kam und damit gute 11,6 Prozent Marktanteil generierte.

Auch bei Vox lief es nicht nach Plan: Zwei alte Folgen von "Rizzoli & Isles" holten nur 4,9 und 5,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Major Crimes" lief anschließend ebenfalls auf diesem Niveau. Und während sich "How to get away with murder" in der vergangenen Woche noch recht gut zurückmeldete, sah es nun mit 700.000 Zuschauern und 4,5 Prozent gar nicht mehr so rosig aus.

Andernorts kann man zufriedener sein, bei kabel eins zum Beispiel. Dort unterhielt der Spielfilm "Air Force One" 1,49 Millionen Zuschauer, das entsprach 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Eine im Anschluss gezeigte Doku über Harrison Ford sorgte ebenfalls für gute 6,3 Prozent und auch mit dem späten Film "Firewall" kann man bei kabel eins zufrieden sein, dieser erreichte 6,4 Prozent. Trotz der guten Werte am Abend musste sich kabel eins am Mittwoch mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 5,0 Prozent begnügen - damit war man das Schlusslicht der "großen Acht".