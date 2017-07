Vox stark mit Filmen, RTL II punktet mit "Frauentausch"

© RTL II

Mit zwei alten "Frauentausch"-Folgen hat RTL II am Donnerstag überraschend gute Quoten geholt, noch besser lief es aber für Vox, das auf ein Film-Doppel setzte. Bei kabel eins lief es derweil in der Daytime rund.



14.07.2017 - 09:36 Uhr von Timo Niemeier 14.07.2017 - 09:36 Uhr

Weil die "Kochprofis" mit Wiederholungen zuletzt nur noch schlechte Quoten holten, kippte RTL II die Sendung vor wenigen Wochen aus dem Programm und zeigt seither Doppelfolgen von "Frauentausch". Tatsächlich läuft es seither ein wenig besser, an diesem Donnerstag drehten zwei alte Folgen der Dokusoap aber so richtig auf. Die erste Folge sahen noch 760.000 Zuschauer, 520.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag da schon bei guten 6,3 Prozent.

Folge zwei steigerte sich ab 22 Uhr sogar noch auf 880.000 bzw. 540.000 Zuschauer, der Marktanteil kletterte auf 9,0 Prozent. Noch besser lief es in der Primetime für Vox: Mit dem Film "Seventh Son" erreichte man 1,57 Millionen Zuschauer, das entsprach 8,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. "Max Payne" steigerte den Wert danach noch auf 9,8 Prozent.

kabel eins musste sich da mit weniger zufrieden geben: "Das Kartell" sahen zur besten Sendezeit nur 1,17 Millionen Menschen, das entsprach 5,5 Prozent. Dafür lief es für den Sender in der Daytime ziemlich gut: "Without a Trace" holte zur Mittagszeit 10,3 Prozent Marktanteil. "Cold Case", "Castle" und "The Mentalist" hielten sich im Anschluss bei ebenfalls guten 8,3, 9,1 und 8,8 Prozent. Durch die etwas schwächere Primetime und die Probleme am Vorabend reichte es aber dennoch nur für einen Tagesmarktanteil in Höhe von 5,4 Prozent - damit landete kabel eins auf dem letzten Platz der großen acht Sender.

Teilen