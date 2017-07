"Promis am Herd" kann auch zweite Chance nicht nutzen

© RTL II

Mit seinen Koch-Formaten hat RTL II in letzter Zeit größere Probleme - da bildet auch "Promis am Herd" keine Ausnahme. Nach dem mauen Auftakt im Dezember konnte auch die zweite Ausgabe nicht überzeugen. Sehr gut lief's hingegen für Vox.



21.07.2017 - 09:27 Uhr von Uwe Mantel 21.07.2017 - 09:27 Uhr

RTL II und das Thema Kochen - das war zuletzt keine allzu glückliche Beziehung mehr. Nachdem schon die Erstausstrahlungen der "Kochprofis" mit sinkenden Reichweiten zu kämpfen hatten, liefen Wiederholungen des Formats so schwach, dass RTL II sie entgegen üblicher Gewohnheiten im Sommer kurzfristig aus dem Programm nahm. Der Ableger "Kochprofis-Battle" floppte im vergangenen Herbst, "Lecker Schmecker Wollny" ging in diesem Frühjahr unter. Auch "Promis am Herd" ist offenbar nicht die Form, die das Genre für RTL II wieder erfolgreich beleben könnte.

Schon die erste Folge im Dezember vergangenen Jahres erzielte nur maue Quoten, mit der zweiten Ausgabe am Donnerstagabend verharrten diese nun auf fast unverändert unbefriedigendem Niveau. 600.000 Zuschauer schalteten ab 20:15 Uhr die über dreieinhalbstündige Show ein. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 2,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,0 Prozent erreicht - beide Werte lagen somit deutlich unter dem Senderschnitt.

RTL II war aber immerhin nicht der einzige Sender mit Koch-Problemen am Donnerstagabend. Sat.1 Gold zeigt donnerstags derzeit den einst bei Sat.1 gefloppten "Kampf der Köche" - und tut sich damit ebenfalls sehr schwer. 160.000 Zuschauer sahen die erste Folge des Abends um 20:15 Uhr, die zweite Folge direkt im Anschluss kam sogar nur noch auf 140.000 Zuschauer. Das entsprach schwachen Marktanteilen von 0,6 und 0,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen - die allerdings nicht Kernzielgruppe von Sat.1 Gold sind - sah es mit 0,5 und 0,4 Prozent Marktanteil sogar noch geringfügig schwächer aus.

Doch nochmal zurück zur RTL II-Konkurrenz: Vox schlug sich mit einem Film-Abend deutlich besser. "Men in Black II" überzeugte mit starken 9,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,38 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. "End of Days - Nacht ohne Morgen" konnte dieses Quotenniveau im Anschluss zwar nicht halten, lief mit 7,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber ebenfalls sehr ordentlich. kabel eins hingegen startete mit dem Film "Enthüllung" mit 4,0 Prozent Marktanteil ähnlich schwach in den Abend wie RTL II. "The Flock - Dunkle Triebe" steigerte sich ab kurz vor 23 Uhr dann aber immerhin noch auf 5,6 Prozent.

