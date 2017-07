"1, 2 oder 3"-Jubiläumsshow und "Teamwork" enttäuschen

© ZDF/Sascha Baumann

Vor fünf Jahren noch ein schöner Erfolg, nun herrscht Ernüchterung: "1, 2 oder 3" war in der Primetime deutlich weniger gefragt als beim letzten Jubiläum. Nach einem Jahr Pause meldete sich bei ProSieben derweil "Teamwork" äußerst schwach zurück.



23.07.2017 - 09:09 Uhr von Marcel Pohlig 23.07.2017 - 09:09 Uhr

Ziemlich genau ein Jahr nach der letzten Ausgabe holte ProSieben eine fast schon vergessen geglaubte bereits aufgezeichnete "Teamwork"-Folge aus dem Archiv. Wirklich berauschend lief die Show zwar auch in der Vergangenheit nicht, sorgte aber immerhin solide für zweistellige Marktanteile. Nach der langen Pause waren diese nun nicht mehr zu holen. Im Schnitt sahen nur 540.000 Zuschauer in der Zielgruppe zu, womit das Tief der letzten Ausgabe unterboten wurde. ProSieben musste sich diesmal mit 9,3 Prozent begnügen, insgesamt wurde mit 760.000 Zuschauern sehr deutlich die Millionenmarke verpasst.

Doch nicht nur ProSieben sorgte am Samstagabend für Ernüchterung, auch die "große Jubiläumsshow" des Kinderfernsehen-Klassikers "1, 2 oder 3" war kein Hit. Nur 2,27 Millionen Zuschauer sahen die Show, bei der sich Steven Gätjen nach etlichen eigenen Flops wie bei "Bares für Rares" erneut als Assistenz-Moderator versuchen durfte. In Mainz dürfte man sich von der Sendung deutlich mehr erwartet haben: Beim letzten Ausflug in der Primetime sahen vor fünf Jahren noch anderthalb Millionen Zuschauer mehr zu. Nun reichte es nur noch für magere 9,9 Prozent. Kleiner Trost: Immerhin in der jüngeren Zielgruppe lief es mit 720.000 Zuschauern und 11,2 Prozent sehr gut.

Bei RTL durfte unterdessen erneut Frank Buschmann mit seiner neuen Quizshow "The Wall" ran – und auch hier gibt es nun Negativrekorde zu vermelden. 1,89 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei; in der Zielgruppe waren es zur vierten Ausgabe nur noch 840.000 Zuschauer, was immerhin aber noch für den Tagessieg reichte. Der Marktanteil fiel auf nun genau dreizehn Prozent, womit im Vergleich zur vergangenen Woche genau ein Prozentpunkt weniger markiert wurde. "Meet the Parents" berappelte sich anschließend etwas und kehrte zurück in die Zweistelligkeit, war mit 640.000 Zuschauern in der Zielgruppe und 10,5 Prozent aber dennoch kein Erfolg für RTL.

Insgesamt hatte übrigens Das Erste die Nase vorn. Die "Tagesschau" hatte alleine im Ersten 5,42 Millionen Zuschauer. Auch dahinter rangiert in der Hitliste des Samstags das ARD-Hauptprogramm, das auf zwei Filme aus der "Donna-Leon"-Reihe setzte. Zur besten Sendezeit sahen 4,12 Millionen Zuschauer "Tierische Profite", was guten 17,7 Prozent entspricht. "Auf Treu und Glauben" wurde anschließend von 3,54 Millionen Zuschauern gesehen, womit 16,3 Prozent auf der Uhr standen. Nur beim jüngeren Publikum waren die Filme mit jeweils rund 300.000 Zuschauern und Marktanteilen von 4,5 bis 4,7 Prozent nicht so stark gefragt.

