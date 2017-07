RTL II: "Die Chaoscamper" sorgen für starke Primetime

© RTL II

Während Vox mit "Sister Act" solide Quoten einfuhr und anschließend mit "Medical Detectives" sogar in der Zielgruppen-Top5 landete, überzeugte RTL II zur besten Sendezeit mit der Komödie "Die Chaoscamper". "Olympus" enttäuschte aber auch in Woche 2.



23.07.2017 - 09:33 Uhr von Marcel Pohlig 23.07.2017 - 09:33 Uhr

Mit Serien bewies RTL II samstags zuletzt kein glückliches Händchen und stellte daher zumindest zum Start in den Abend wieder auf Spielfilme um. Und siehe da: Mit der Komödie "Die Chaoscamper" konnten die Grünwalder nun tatsächlich einen schönen Erfolg landen. 570.000 Zuschauer schalteten im Schnitt in der Zielgruppe ein, womit RTL II einen tollen Marktanteil von 8,8 Prozent erzielte. Insgesamt schalteten 930.000 Zuschauer ein.

Lange halten konnte RTL II sein Publikum dann allerdings nicht. Die Zombie-Serie "The Walking Dead" purzelte anschließend auf nur noch 330.000 Zuschauer in der Zielgruppe und begnügte sich mit genau fünf Prozent; eine weitere Folge holte 5,3 Prozent. "Olympus" ging in dieser Woche ab Mitternacht an den Start und erreichte mit drei Folgen im Schnitt 200.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten durchschnittlich 120.000 Zuschauer ein, womit nicht mehr als maue 3,9 Prozent erreicht wurden. Wie in der Vorwoche gilt dabei auch bei den Folgen 5 bis 7: Sie werden im Block ausgewiesen, Aussagen zu einzelnen Folgen sind damit leider nicht möglich.

Zufrieden sein darf man unterdessen auch bei Vox mit seinem Primetime-Spielfilm. Der Klassiker "Sister Act" wurde dort von insgesamt 1,18 Millionen Zuschauern gesehen, was 5,1 Prozent entspricht. In der Zielgruppe entschieden sich im Schnitt 490.000 Zuschauer für Whoopi Goldberg und Co., womit Vox einen soliden Wert von 7,6 Prozent erzielte. Erst danach drehten die Kölner aber richtig auf: "Medical Detectives" schloss sich dem Film zunächst mit 510.000 Zuschauern und 8,0 Prozent in der Zielgruppe an, steigerte sich um 23:10 aber schon auf 640.000 Zuschauer und 12,1 Prozent. Damit landete die Kriminaldoku in den Top 5 der Zielgruppe. Nach Mitternacht waren mit einer weiteren Folge gar extrem starke 14,6 Prozent drin. Insgesamt sahen noch 1,05 Millionen Zuschauer zu, womit auch hier sehr gute 10,9 Prozent erreicht wurden.

Weniger glücklich wird man bei Sat.1 sein. Dort wollte man eine Antwort auf die Frage "Wie schreibt man Liebe?" liefern, doch statt einzuschalten bemühten viele Zuschauer wohl doch eher ein Wörterbuch oder entnahmen die Schreibweise einfach dem Titel. Mehr als 430.000 Zuschauer waren in der Zielgruppe nämlich nicht dabei, was nur für miese 6,6 Prozent reichte. Insgesamt schalteten 1,02 Millionen Zuschauer ein. Als im Anschluss "Lethal Weapon II – Brennpunkt L.A." auf dem Programm stand, blieben insgesamt 800.000 Zuschauer dran; der Marktanteil steigerte sich von 4,4 auf 5,2 Prozent. In der Zielgruppe ging es jedoch nach unten: 320.000 Zuschauer bedeuteten hier nur noch schwache 5,9 Prozent.

