Hausinternes Duell: Sat.1 mit Film erneut vor ProSieben

Während es für ProSieben mit dem Spielfilm "Flight" enttäuschend lief, konnte Sat.1 mit "Tammy" punkten. Dafür lief es für das Drittanbieter-Format "Grenzenlos" am Vorabend gerade zu katastrophal. Da hatte auch die Tierschiene bei Vox deutlich mehr Zuschauer.



30.07.2017 - 09:08 Uhr von Marcel Pohlig 30.07.2017 - 09:08 Uhr

Wie am Freitag, so setzten auch am Samstag wieder sowohl ProSieben als auch Sat.1 auf Spielfilme zur besten Sendezeit. Und wie bereits am Freitag, entschied auch diesmal Sat.1 das hausinterne Rennen für sich. Während "Flight" bei ProSieben mit 470.000 Zuschauern in der Zielgruppe ziemlich enttäuschend lief und nur 7,3 Prozent erzielte, entschieden sich 650.000 Zuschauer für den Sat.1-Samstagsfilm "Tammy – Voll abgefahren". Sat.1 erreichte damit 10,2 Prozent. Insgesamt schalteten 1,09 Millionen Zuschauer ein, während es bei ProSieben nur 890.000 waren.

Dafür lief es am Vorabend für ProSieben deutlich besser. Nachdem "The Big Bang Theory" mit der Doppelfolge bereits zwischen 10,9 und 12,2 Prozent erreichte, schloss sich "Galileo" dem mit einer halben Million Zuschauer in der Zielgruppe und wackeren 11,3 Prozent an. Bei Sat.1 markierte dagegen das tellvision-Magazin "Grenzenlos – Die Welt entdecken" mit 2,9 Prozent ein bitteres Tief. Nur 120.000 Zuschauer schalteten in der Zielgruppe ein; insgesamt waren es nicht mehr als 460.000 Zuschauer. Viel daran ändern kann Sat.1 daran aber nicht: Das Magazin wird als Teil der Drittanbieter-Regelung gesendet und Sat.1 ist zur Ausstrahlung verpflichtet.

Marktanteils-Trend: Grenzenlos - Die Welt entdecken



Auch Vox war am Vorabend deutlich stärker. Der Klassiker "hundkatzemaus" erreichte mit 370.000 Zuschauern in der Zielgruppe starke 10,2 Prozent. Martin Rütter schloss sich dem mit 430.000 Zuschauern und tollen 9,5 Prozent an. Insgesamt sahen 1,10 Millionen Zuschauer eine Wiederholung von "Der Hundeprofi". In der Primetime schlug sich Vox dann mit "Ice Age 3 – Die Dinosaurier sind los" wacker. 490.000 Zuschauer bedeuteten einen Marktanteil von soliden 7,8 Prozent. Insgesamt schalteten 1,16 Millionen Zuschauer ein. "Medical Detectives" tat sich in dieser Woche schwerer und brachte es im Anschluss zunächst nur auf 4,7 Prozent. Eine zweite Folge kam auf 5,9 Prozent, erst ab Mitternacht waren dann immerhin acht Prozent drin.

Ausbaufähig sind die Werte, die RTL II am Samstag mit Filmen erzielte. "Last Action Hero" musste sich zur besten Sendezeit mit 280.000 Zuschauern und 4,2 Prozent in der Zielgruppe begnügen. Insgesamt sahen nur 480.000 Zuschauer zu. "Maggie" schlug sich im Anschluss auch nicht viel besser als die zuletzt auf diesem Sendeplatz gezeigten Wiederholungen von "The Walking Dead" und unterhielt nur 200.000 Zuschauer in der Zielgruppe. mehr als 3,9 Prozent waren damit nicht drin. "Olympus" erreichte in der frühen Nacht dann nur 3,8 Prozent.

