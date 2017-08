Fünfeinhalb Millionen Zuschauer sahen Bayern-Niederlage

© ARD

Beim sportlich bedeutungslose "Audi-Cup" musste sich am Dienstagabend der FC Bayern Jürgen Klopps FC Liverpool geschlagen geben. Mit knapp fünfeinhalb Millionen Zuschauern war es die meistgesehene Sendung des Abends.



02.08.2017 - 09:10 Uhr von Uwe Mantel 02.08.2017 - 09:10 Uhr

Mit einem nicht gerade rühmlichen Auftritt beim Audi-Cup bescherte der FC Bayern München dem Ersten am Dienstag den Tagessieg: 5,46 Millionen Zuschauer verfolgten im Schnitt, wie sich der amtierende deutsche Meister von Klopps Liverpoolern vorführen ließ. Das reichte für einen Marktanteil von 20,0 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen war das Interesse schon spürbar geringer, mit 13,6 Prozent Marktanteil lag die Übertragung aber auch hier auf einem guten Niveau. Trotzdem konnte RTL mit einer "Bones"-Wiederholung um 20:15 Uhr sogar geringfügig mehr junge Zuschauer anlocken.

Während der Audi-Cup fürs Erste in der Primetime ein gutes Geschäft war, schadete er allerdings am Vorabend. Wie Atlético Madrid auf den SSC Neapel traf wollten ab 17:48 Uhr nämlich nur 1,45 Millionen Zuschauer sehen. Mehr als 8,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und sogar nur 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit nicht zu holen. Mit dem regulären Programm "Wer weiß denn sowas" wäre ohne Frage viel mehr drin gewesen.

Doch zurück in die Primetime: Stärkster Fußball-Verfolger beim Gesamtpublikum war da die "ZDFzeit"-Doku "Dianas Vermächtnis". Royal-Themen laufen in dieser Reihe für gewöhnlich deutlich besser als andere Themen - und das war auch diesmal so: 3,65 Millionen Zuschauer schalteten ein, was guten 13,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. 6,8 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Als es im Anschluss ums "Neue Wirtschaftswunder" ging, waren allerdings nur noch 2,14 Millionen Zuschauer übrig. Der Marktanteil sackte auf 7,6 Prozent beim Gesamtpublikum ab. Bemerkenswert allerdings: Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb der Marktanteil mit 6,4 Prozent sogar annähernd konstant.

