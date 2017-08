Je später der Abend...: Affen machen kabel eins froh

© kabel eins

Mit dem "Planet der Affen" startete kabel eins am Donnerstag bereits ordentlich in den Abend, doch vor allem die Fortsetzungen konnten danach überzeugen. Nach Mitternacht wurde kabel eins damit sogar zum Marktführer.



04.08.2017 - 09:11 Uhr von Uwe Mantel 04.08.2017 - 09:11 Uhr

kabel eins zeigte am Donnerstagabend bis in den frühen Freitagmorgen hinein alle fünf "Planet-der-Affen-Filme" aus den 60er und 70er Jahren und erzielte damit richtig gute Quoten. Zum Start in den Abend holte der Ur-Film "Plant der Affen" bereits gute 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,05 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Und von da an ging's bei den Marktanteilen nochmal steil bergauf.

Als ab 22:30 Uhr "Rückkehr zum Plant der Affen" auf dem Programm stand, stieg der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bereits auf hervorragende 9,8 Prozent. Sogar die absolute Zuschauerzahl stieg nochmal um 100.000 auf 1,15 Millionen an. Nach Mitternacht setzte sich kabel eins dann endgültig gegen die gesamte Konkurrenz durch. "Flucht vom Plant der Affen" erzielte 15,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 690.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Vom um 2:09 Uhr gestarteten Film "Eroberung vom Planet der Affen" liegen dann nur die Daten bis 3 Uhr vor, der Marktanteil hielt sich hier aber bei stolzen 14,0 Prozent.

Auch Vox setzte am Donnerstagabend auf Filme, blieb damit aber eher unauffällig. "Mädelsabend" erzielte 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Con Air" im Anschluss 6,9 Prozent. Damit war der Sender in jedem Fall erfolgreicher als RTL II, wo zwei Folgen "Frauentausch" 4,5 und 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holten.

