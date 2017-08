"CSI" beflügelt Nitro-Quoten, Ermittler helfen Sat.1 Gold

© NITRO

Mit seiner Serien-Schiene hat Nitro am Sonntagabend durchweg starke Quoten eingefahren. "CSI" erreichte mehr als eine halbe Million Zuschauer. Sat.1 Gold punktete indes am Vorabend mit deutschen Ermittlern bei seinem Publikum.



07.08.2017 - 09:26 Uhr von Alexander Krei 07.08.2017 - 09:26 Uhr

Neben ZDFneo, das am Sonntag beim Gesamtpublikum mit einem Tagesmarktanteil von 3,1 Prozent auf Augenhöhe mit RTL II und noch vor kabel eins lag, erwischte auch der RTL-Männersender Nitro mal wieder einen erfolgreichen Tag. Auf stolze 2,6 Prozent brachte es Nitro im Schnitt bei den 14- bis 49-Jährigen und setzte sich in der Zielgruppe als größter Kleiner an die Spitze - dass "Wicked Tuna - Die Hochsee-Cowboys" nachmittags zeitweise nur 0,2 Prozent erzielte, fiel da nicht weiter ins Gewicht.

Verlassen konnte sich der Kölner Sender nämlich auf seine Serien-Schiene: So verbuchte "Das A-Team" am Vorabend bereits mit zwei Folgen Marktanteile von 2,9 und 3,1 Prozent in der Zielgruppe, die um 19:24 Uhr gezeigte Folge wurde von insgesamt 470.000 Zuschauern gesehen. Daran knüpften die "CSI"-Serien in der Primetime nahtlos an: "CSI: Miami" erreichte zunächst 480.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,3 Prozent, "CSI: NY" steigerte sich auf 540.000 Zuschauer und die beiden "CSI"-Folgen kamen danach sogar auf bis zu 590.000 Krimi-Fans.

Gegen 23 Uhr lag der Marktanteil bereits bei tollen 3,7 Prozent und nach Mitternacht schaffte "CSI: NY" gar stolze 5,0 Prozent beim jungen Publikum - von solchen Zahlen blieb die Männersender-Konkurrenz von Nitro am Sonntag weit entfernt. Freuen kann man sich in Köln aber auch über die ordentlichen Quoten von RTLplus, wo "Medicopter 117" und "Dr. Stefan Frank" am Abend auf Marktanteile zwischen 1,1 und 1,7 Prozent kamen und jeweils rund eine Viertelmillion Zuschauer unterhielten.

Auch die anschließende Gameshow-Schiene um "Ruck Zuck" & Co. erzielte durchweg mehr als einen Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und war mit bis zu 160.000 Zuschauern zugleich deutlich gefragter als am Vorabend. Dort musste sich RTLplus sehr klar den Ermittler-Dokus von Sat.1 Gold geschlagen geben: "K11" lockte dort bis zu 490.000 Zuschauer vor den Fernseher, die Marktanteile lagen in der klassischen Zielgruppe bei teils mehr als drei Prozent.

Teilen