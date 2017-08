ZDF: Supercup lässt US-Serien der Privaten hinter sich

© ZDF

Der Supercup zwischen Real Madrid und Manchester United hat dem ZDF am Dienstag gute Quoten beschert. Beim jungen Publikum war der Sender sogar Marktführer, weil RTL und ProSieben Mühe hatten, zweistellige Marktanteile zu erzielen.



09.08.2017 - 08:58 Uhr von Alexander Krei 09.08.2017 - 08:58 Uhr

Auch wenn am Dienstag erneut die Leichathletik-WM in London stattfand, gewährte das ZDF dem UEFA Supercup zwischen Real Madrid und Manchester United den Vortritt. Mit den Quoten kann man in Mainz zufrieden sein: 3,82 Millionen Zuschauer entsprachen einem guten Marktanteil von 14,3 Prozent, sodass man sich letztlich nur den ARD-Serien geschlagen geben musste. "Um Himmels Willen" kam trotz Wiederholung auf 4,32 Millionen Zuschauer, "In aller Freundschaft" wollten sogar 4,75 Millionen sehen.

Beim jungen Publikum war das ZDF dank des Fußballspiels sogar Marktführer am Abend: 970.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 11,5 Prozent reichten hier schon, um die Privaten in die Bredouille zu bringen. So blieb "Bones" mit zwei Aufgüssen blass und kam bei RTL nicht über Marktanteile von 10,1 und 9,2 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Und auch ProSieben musste mit den "Simpsons" zunächst einen einstelligen Marktanteil hinnehmen, ehe es danach zumindest leicht auf 10,8 Prozent nach oben ging.

Doch schon mit "Family Guy" gingen die Marktanteile des Senders wieder zurück: Um kurz nach 22 Uhr waren lediglich 8,6 Prozent drin, ehe "The Flash", "Gotham" und "Legends of Tomorrw" zu später Stunde schließlich mit durchweg weniger als sieben Prozent enttäuschten und somit ihren Teil dazu beitrugen, dass ProSieben auch am Dienstag wieder nur einen einstelligen Tagesmarktanteil hinnehmen musste. Den gab's im Übrigen auch für Sat.1, wo "Der letzte Bulle" mit zwei Wiederholungen in der Primetime nur auf Werte von 7,5 und 8,3 Prozent beim jungen Publikum kam.

Besser wurde es anschließend übrigens nicht mehr: "Akte 20.17 Spezial" blieb bei 860.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 6,7 Prozent hängen, die "Focus TV-Reportage" enttäuschte sogar mit schwachen 5,5 Prozent. Die besten Nachrichten gab's für Sat.1 indes wie so oft in den Morgenstunden: Dort verbuchte das "Frühstücksfernsehen" nämlich einen tollen Marktanteil von 16,5 Prozent in der Zielgruppe.

