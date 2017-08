Auch "This Is Us"-Doppel hilft ProSieben nicht

Die Programmänderung am Mittwochabend hat nichts gebracht: Das "This Is Us"-Doppel sorgte bei ProSieben für schlechte Quoten. Auch in der Daytime sah es schlecht aus. Einen guten Tag erwischten dagegen Nitro und ZDFneo.

Weil die Quoten am Serien-Mittwoch zuletzt immer weiter sanken, hat ProSieben sein Programm geändert. "Code Black" flog zuletzt aus dem Programm, "This Is Us" soll mit Doppelfolgen schneller zu Ende gebracht werden. Doch auch in dieser Konstellation konnte der Sender mit seinen Serien keinen Blumentopf gewinnen. Zum Auftakt in die Primetime sahen sich nur 790.000 Menschen "Pure Genius" an, 500.000 davon kamen aus der werberelevanten Zielgruppe. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug schlechte 6,4 Prozent.

"This Is Us" konnte das danach aber noch locker unterbieten, die zwei gezeigten Folgen kamen nur auf 560.000 und 510.000 Zuschauer. Mit den erzielten Marktanteilen in Höhe von 4,4 und 5,4 Prozent kann man überhaupt nicht zufrieden sein. Man ist wohl heilfroh, wenn die erste Staffel endlich beendet ist. Aber auch sonst lief bei ProSieben am Mittwoch nichts zusammen: In der Daytime kamen nur vereinzelt Sendungen auf zweistellige Marktanteile. Ab 12:30 Uhr gelang das sogar keinem einzigen Format mehr.

Etwas besser als in den vergangenen Wochen präsentierten sich an diesem Mittwoch die zwei "Rizzoli & Isles"-Wiederholungen bei Vox. Mit 6,3 und 7,2 Prozent Marktanteil lief es solide bis gut, "Major Crimes" stürzte danach aber auf 5,9 Prozent ab. Dadurch hatte es dann auch die neue Folge "How to get away with murder" schwer, die ab kurz nach 23 Uhr auf nur noch 560.000 Zuschauer und 5,7 Prozent Marktanteil kam.

Richtig gut verlief der Tag dagegen für zwei kleine Sender: ZDFneo erzielte einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,1 Prozent beim Gesamtpublikum und landete damit vor ProSieben, RTL II und kabel eins. Ein Quoten-Garant war einmal mehr die Primetime: "Ein starkes Team" erreichte 1,95 Millionen Zuschauer und 7,2 Prozent, "Wilsberg" danach immerhin noch 1,45 Millionen und 6,5 Prozent. Auch bei den jungen Zuschauern waren beide Serien mit jeweils 2,5 Prozent sehr beliebt. Nitro erreichte beim jungen Publikum einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,4 Prozent und war damit stärkster kleiner Sender. "Law & Order" lief am Abend mit Werten meist rund um 2,0 Prozent schon recht gut, richtig stark lief es für Nitro aber am Vorabend. "Knight Rider" und "M.A.S.H." kamen auf jeweils bis zu 3,9 Prozent, auch "Ein Käfig voller Helden" kratzte danach an der 3-Prozent-Marke.