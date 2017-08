RTL: "The Wall" legt zum Abschied noch einmal zu

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Der nächste große Hit war "The Wall" bei RTL zwar nicht, im Laufe der ersten Staffel konnte Frank Buschmann aber eine treue Fangemeinschaft vorweisen. Zum Ende der ersten Staffel ging es auf dem ungewohnten Sendeplatz nun noch einmal nach oben.



12.08.2017 - 09:14 Uhr von Marcel Pohlig 12.08.2017 - 09:14 Uhr

Der Fußball drückte "The Wall" am vergangenen Samstag bei gleich bleibender Zuschauerzahl in den Marktanteilen nach unten. Beim Ausflug auf den Freitagabend konnte Frank Buschmann mit seiner RTL-Show nun zum Ende der ersten Staffel wieder etwas auf 12,6 Prozent zulegen. 1,04 Millionen Zuschauer sahen diesmal in der Zielgruppe zu und damit so viele wie seit der zweiten Ausgabe nicht mehr.

Insgesamt betrachtet legte "The Wall" im Vergleich zum vergangenen Samstag um 300.000 Zuschauer auf nun 2,39 Millionen Zuschauer zu. Damit erzielte RTL den zweithöchsten Wert – für den Freitagabend würde sich "The Wall" offensichtlich also auch gut eignen, auch wenn die Sendung nicht der überragende Hit war, den man sich vielleicht in Köln versprochen hat. Mit im Schnitt 2,15 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,8 Prozent in der Zielgruppe schlug sich die etwas andere Quizshow im Laufe der Staffel aber immerhin ziemlich wacker.

Zuschauer-Trend: The Wall



Etwas schwerer tat sich im Anschluss Sascha Grammel, dessen Live-Programm "Keine Ahnung" bei RTL auf dem Programm stand. Nur 770.000 Zuschauer blieben dafür in der Zielgruppe dran, wodurch es auf 11,7 Prozent nach unten ging. Insgesamt traf RTL mit Grammel aber den Geschmack der Zuschauer: 1,97 Millionen Zuschauer bedeuteten hier nämlich einen starken Marktanteil von 10,4 Prozent.

Michael Kessler tat sich unterdessen im ZDF in der jüngeren Altersgruppe ziemlich schwer. Mit 210.000 Zuschauern erreichte seine Sendung "Kessler ist...", in der er diesmal in die Rolle der Conchita Wurst schlüpfte, diesmal nur magere 2,8 Prozent. Insgesamt lief es mit 1,23 Millionen Zuschauern auf einem etwas früheren Sendeplatz aber besser als noch vor einer Woche – mit fünfeinhalb Prozent aber leider auch alles andere als berauschend. Dafür überzeugte das ZDF in der Primetime: "Der Alte" unterhielt zum Start in den Abend 4,45 Millionen Zuschauer und erreichte damit gute 15,7 Prozent. Die "SOKO Leipzig" ermittelte anschließend vor 4,08 Millionen Zuschauern, was einem Marktanteil von 14,3 Prozent entspricht. In der klassischen Zielgruppe sahen 520.000 Zuschauer zu (4,4 Prozent). Bei "Der Alte" waren es 410.000 Zuschauer und 5,2 Prozent.

