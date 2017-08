"Promi Big Brother" kann sich weiter spürbar erholen

© Sat.1 / Willi Weber

Den Tiefpunkt hat "Promi Big Brother" wohl erst mal überwunden: Auch am Dienstag zeigte der Quoten-Trend der Sat.1-Show wieder nach oben. Zuvor blieb der Sender jedoch ebenso wie ProSieben mit seinen Serien-Wiederholungen blass.



16.08.2017 - 08:51 Uhr von Alexander Krei 16.08.2017 - 08:51 Uhr

Der Schock dürfte in Unterföhring einigermaßen groß gewesen sein, als "Promi Big Brother" am Sonntag mit einem Marktanteil von nur 8,7 Prozent ein neues Allzeit-Tief markierte. Doch seither zeigt der Quoten-Trend wieder nach oben: Nachdem sich die Realityshow am Montag bereits wieder in die Zweistelligkeit rettete, ging es einen Tag später noch weiter nach oben. 830.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren trieben den Marktanteil in der Zielgruppe auf 12,5 Prozent und damit auf ein Niveau, mit dem bei Sat.1 vorerst wird leben können.

Insgesamt waren ab 22:15 Uhr im Schnitt 1,83 Millionen Zuschauer dabei und damit noch einmal über 200.000 mehr als am Montag. Im Vergleich zum Sonntag gewann "Promi Big Brother" sogar fast eine halbe Million Zuschauer zurück. Der Marktanteil fiel am Dienstag somit auch hier mit 10,2 Prozent überzeugend aus. Im Schlepptau des Großen Bruders machte "Akte 20.17" zu später Stunde allerdings etwas zu wenig aus dem guten Vorlauf: Trotz thematischer Nähe musste sich die Sendung mit 9,4 Prozent Marktanteil bei insgesamt 840.000 Zuschauer zufriedengeben.

Der Abend endete damit aus Sicht des Senders allerdings erfreulicher als er begonnen hatte, denn zunächst mussten sich zwei alte Folgen von "Der letzte Bulle" nur mit Marktanteilen von 6,8 und 6,3 Prozent in der Zielgruppe begnügen. Etwas besser lief's zu diesem Zeitpunkt für ProSieben, doch auch hier konnten Wiederholungen zunächst nicht allzu viel reißen. Die Marktanteile der vier "Simpsons"-Folgen bewegten sich zwischen 8,6 und 9,2 Prozent, "Family Guy" fiel später auf 6,5 Prozent, "The Flash" und "Gotham" blieben bei 5,8 und 6,2 Prozent hängen.

So gesehen war RTL am Dienstagabend noch ganz gut bedient, doch sowohl "Bones - Die Knochenjägerin" als auch "CSI: Den Tätern auf der Spur" fuhren in der Primetime jeweils weniger als zwölf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Gegen die Champions-League-Quali im ZDF waren somit sämtliche Privaten chancenlos.

