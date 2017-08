Staffel-Bestwert: "Promi Big Brother" steigert sich weiter

© Sat.1 / Willi Weber

Nachdem "Promi Big Brother" am Sonntag bereits auf einstellige Werte gefallen war, hat Sat.1 nochmal die Kurve gekriegt. Am Donnerstag reichte es für den bislang besten Marktanteil dieser Staffel, obwohl das Umfeld nicht optimal war.



18.08.2017 - 09:13 Uhr von Uwe Mantel 18.08.2017 - 09:13 Uhr

8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - mit diesem bitteren Tiefschlag für "Promi Big Brother" vom Sonntagabend startete man bei Sat.1 wohl nicht gerade bester Laune in die neue Woche. Doch pünktlich zum Start ins Wochenende dürfte die Stimmung deutlich ins Positive gedreht haben. Den Machern ist es nämlich gelungen, das Marktanteils-Niveau wieder deutlich zu steigern.

Von Werten, wie man sie in der zweiten und dritten Staffel gesehen hatte, bleibt "Promi Big Brother" zwar nach wie vor deutlich entfernt, mit 13,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen markierte das Format am Donnerstag aber einen neuen Staffel-Rekord. 1,88 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu, auch in absoluten Zahlen war das der bislang beste Wert mit Ausnahme der Auftaktshow, die aber bekanntlich bereits um 20:15 Uhr an den Start gegangen war.

Marktanteils-Trend: Promi Big Brother



Dabei hatte "Promi Big Brother" insbesondere am ersten Wochenende schon ein stärkes Vorprogramm. "Criminal Minds: Beyond Borders" fuhr um 20:15 Uhr 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein, eine alte Folge von "Criminal Minds" musste sich eine Stunde später dann mit nur 9,5 Prozent Marktanteil begnügen. "Profiling Paris" hatte übrigens trotz der guten Quoten für "Promi-BB" darunter zu leiden, dass es nicht auf einen Krimi-Vorlauf bauen konnte. Ab 23:40 Uhr brach der Sat.1-Marktanteil dann nämlich massiv auf 6,6 Prozent ein.

Selbst von diesem Marktanteils-Niveau konnte man bei ProSieben in der Primetime übrigens nur träumen. Der aufgewärmte "Big Countdown" über die 2000er musste sich um 20:15 Uhr mit nur 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben, "Horror Tattoos" lief gegen "Promi Big Brother" mit 5,3 Prozent Marktanteil zunächst noch schlechter. Allerdings schalteten danach offenbar viele zu ProSieben, denn bei Folge 2 der "Horror Tattoos" schoss der Marktanteil regelrecht auf 11,7 Prozent nach oben.

Ein Blick noch auf den Ableger ProSieben Maxx: Dort ging die neue Eigenproduktion "Checker Buddies - Niels und Icke testen Web-Tutorials" an den Start. Mit 1,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief es halbwegs solide. "Galileo 360°" hatte seine Sache zuvor mit 1,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe besser gemacht.

Teilen