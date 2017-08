Diana-Doku besiegt ZDF-Krimi und schwaches "WWM"

© NDR/Oxford Film & Television

Die britische Doku "Unsere Mutter Diana" hat am Montagabend im Ersten die meisten Zuschauer erreicht. Sowohl ein ZDF-Krimi als auch "Wer wird Millionär?" landeten dahinter. Das Quiz mit Günther Jauch erwischte eine schwache Rückkehr.



22.08.2017 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 22.08.2017 - 09:35 Uhr

Die vor wenigen Wochen im englischen Fernsehen ausgestrahlte Dokumentation, in der Prinz Harry und Prinz William erstmals öffentlich über ihre vor 20 Jahren verstorbene Mutter sprachen, ist am Montagabend auch hierzulande auf großes Interesse gestoßen. 4,58 Millionen Zuschauer machten den einstündigen Film "Unsere Mutter Diana" im Ersten zum Marktführer in der Primetime - mehr Menschen erreichte zuvor nur die "Tagesschau". Der Marktanteil belief sich auf sehr gute 15,4 Prozent beim Gesamtpublikum und fiel auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,9 Prozent überdurchschnittlich aus.

Das Erste setzte sich damit nicht nur gegen den ZDF-Krimi "Verräter - Tod am Meer" durch, der von 4,39 Millionen Zuschauern gesehen wurde, sondern auch gegen den Staffel-Auftakt von "Wer wird Millionär?". Das "Zockerspecial" schlug sich mit 3,64 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 12,5 Prozent zwar besser als "500 - Die Quiz-Arena", doch man muss schon fast ein Jahr zurückgehen, um eine niedrigere "WWM"-Reichweite zu finden. Besonders ernüchternd: In der Zielgruppe gelang dem Quiz mit Günther Jauch nur mit Mühe ein zweistelliger Marktanteil - mehr als 10,3 Prozent waren nicht drin.

Auch im weiteren Verlauf des Abends tat sich RTL schwer: Die Dokumentation "Angst vor neuen Nachbarn" mit Peter Kloeppel und Nazan Eckes erzielte um 22:15 Uhr lediglich 10,9 Prozent Marktanteil und lag damit deutlich hinter "Promi Big Brother". Insgesamt blieben 1,97 Millionen Zuschauer dabei. Trotz der mäßigen Quoten in der Primetime konnte RTL zum Start in die Woche die Marktführerschaft in der Zielgruppe verteidigen: 11,4 Prozent reichten dem Sender schon für die Spitzenposition vor ProSieben und Sat.1, die jeweils mit weniger als zehn Prozent durchs Ziel kamen. Beim Gesamtpublikum siegte das ZDF vor dem Ersten.

Größter unter den Kleinen wurde übrigens ZDFneo, das mit einem stolzen Gesamt-Marktanteil von 4,5 Prozent noch vor ProSieben landete. Besonders stark lief einmal mehr das "Inspector Barnaby"-Doppel: 1,81 Millionen Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, eine weitere Folge kam anschließend mit 1,78 Millionen Zuschauern auf satte 8,1 Prozent Marktanteil. Selbst beim jungen Publikum lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei tollen 5,5 Prozent.

